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市場多空分歧？台股重挫量價榜前十名僅2檔收高 浮現三大訊號

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股10日劇烈修正，在電子權值股與AI供應鏈同步走弱帶動下，加權指數終場重挫1,478.9點、收43,225.54點，跌破月線，成交值放大至1.3兆元。圖／中央社
台股10日劇烈修正，在電子權值股與AI供應鏈同步走弱帶動下，加權指數終場重挫1,478.9點、收43,225.54點，跌破月線，成交值放大至1.3兆元。圖／中央社

台股10日劇烈修正，在電子權值股與AI供應鏈同步走弱帶動下，加權指數終場重挫1,478.9點、收43,225.54點，跌破月線，成交值放大至1.3兆元。三大法人持續賣超1,173.64億元，連續第五個交易日站在賣方，賣壓仍未見降溫。

從今日成交量與成交值排行觀察，盤面結構出現明顯分化：一方面電子權值股成為資金調節主戰場，另一方面ETF成交量急速放大，顯示資金轉向不同金融工具進行短線配置與風險調整。整體量價榜前十名個股中，僅大立光（3008）、元大台灣50反1（00632R）收紅，其餘盡墨。

成交值排行榜中，台積電（2330）以964.26億元穩居第一，但股價下跌2.17%；聯發科（2454）成交值620.74億元排名第三，重挫7.15%；聯電（2303）則以404.88億元排名第四，同樣大跌7.06%。

AI與半導體供應鏈同步承壓，台達電（2308）重挫8.9%，南亞科（2408）下跌8.26%，華邦電（2344）跌幅4.79%，欣興（3037）與華通（2313）亦同步走弱，昨日強勢族群出現明顯調節賣壓。

整體成交值前十名中，大立光逆勢上漲6.31%，成為唯一收紅個股，其餘權值與AI概念股全面走跌。

成交量排行方面，ETF成為市場最活躍族群之一，前十名中多達7檔入列，顯示資金透過不同工具進行短線調整。其中，主動統一升級50（00403A）以超過51萬張居冠，主動富邦台灣龍耀（00405A）以約40萬張排名第二，主動統一台股增長（00981A）亦進入前段班，反映主動式ETF持續吸引資金參與。

同時，元大台灣50正2（00631L）與元大台灣50反1（00632R）同步進入成交量前十名，呈現槓桿做多與反向避險並存的現象，顯示市場對後市看法分歧加劇。

整體來看，今日量價榜呈現三大結構訊號。首先，電子權值股成為資金調節核心，拖累指數大幅回檔；其次，ETF成交量顯著放大，反映資金仍留在市場內運作；最後，正反向ETF同步活躍，顯示市場多空分歧明顯升溫。

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