避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

台股大盤指數衝上4萬點之後多頭氣勢如虹帶動多檔千金股暴漲，竟使績優股聯發科一度被列為「處置股」，對此，金管會今日向財委會遞交檢討報告，提出短中長期的三階段檢討報告。

金管會指出，考量近年我國資本市場規模持續成長，市場交易熱絡，股價指數及股價水準均已明顯提升，因此會督促證交所與櫃買中心精進相關制度，其中，對於短期目標，金管會盤點，截至5月25日，千元以上之股票約有50檔，115年日均成交量將近兆元，相較113年間股市站上二萬點時的千元以上公司檔數、日均成交量、市場規模等，均有明顯增加，因此將要求證交所與櫃買，配合股價調升幅度來評估規劃合理的注意股票警示標準，以達到預警目的，並督導證交所及櫃買中心評估縮短處置期間的可行性。

金管會接著對中長期目標指出，會持續蒐集國際相關制度發展趨勢，並多方徵詢專家學者、投資人及市場業者意見，通盤檢討公布注意及處置制度之妥適性，以兼顧市場效率、交易秩序及投資人權益保障。

金管會也強調，基於提醒投資人注意交易風險、維護市場交易秩序及交割安全，並兼顧市場穩定與投資人保護，仍有存在的必要，並指出各國都有相關制度，但管理方式及管制強度，仍會因各國國情、交易市場制度、投資人結構而有所差異。

金管會舉例，南韓、中國、日本、泰國及馬來西亞等證券交易所，都有採行類似我國公布注意及處置措施，以資訊揭露方式提醒投資人注意發行公司資訊或價量異常之警示，並就異常交易有重大影響市場交易或交割安全之虞者，輔以一定期間的交易處置機制，以維護市場交易秩序。包括台灣也有透過盤中暫停交易或延長撮合 時間等機制，以降低交易價格瞬間發生劇烈波動致影響市場交易秩序及投資人權益。