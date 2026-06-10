輝達頂規機櫃天價曝光「等同一棟豪宅」 外資按讚三台廠

被華爾街譽為「賣方（Sell-Side）領導者」的伯恩斯坦證券指出，輝達（NVIDIA）標準Vera Rubin NVL72機櫃的成本高達910萬美元，衝上新天價。台廠台達電（2308）、欣興（3037）、致茂（2360）受惠硬體升級趨勢，均給予「優於大盤」評級。

歐洲研究機構前八強的伯恩斯坦證券搶先對輝達下世代Vera Rubin架構進行深度解密。根據估算，Vera Rubin NVL72機櫃的成本高達910萬美元，衝上新天價，遠高於市場預估的800萬美元，主要是市場使用過時的記憶體價格假設。

伯恩斯坦證券説，若採用每GB約16.6美元的HBM4價格，可推導出接近800萬美元的結果。然而，預期2027年Vera Rubin開始大量出貨時，HBM4價格將提高至每GB約53美元，使記憶體與儲存成本將接近320萬美元。

不過，GPU仍然是整個系統中「最貴的靈魂」。伯恩斯坦證券推算，GPU本體成本就高達400萬美元，其他近200萬美元成本則來自其他系統元件，如網路設備成本120萬美元、散熱系統15萬美元、電力配送系統15萬美元等。

若對照GB200 NVL 72機櫃成本來看，Vera Rubin NVL72機櫃成本將高出1.11倍。其中運算子系統（含CPU、GPU、HBM）高出1.28倍、網路子系統（含NVLink交換器等）1.01倍、散熱系統2.09倍、電力傳輸系統2.41倍等。

台廠受惠硬體升級趨勢，其中台達電作為全球電源龍頭，在資料中心電壓全面朝800VDC邁進、電力負載大幅飆升的背景下，單櫃電源價值大幅成長，被伯恩斯坦視為整個AI電力基礎設施中「最大且最具確定性的主要受惠者」。

此外，由於AI伺服器對高速傳輸、系統核心晶片的多晶片封裝需求大幅增加，帶動高層數、大面積的ABF載板用量大增。伯恩斯坦證券極度看好載板大廠欣興將迎來ABF載板短缺時代的復興期。

伯恩斯坦證券點名全球多家企業將成為Vera Rubin的關鍵受惠者。台廠中，按讚台達電、欣興、致茂等三家企業，均給予「優於大盤」評級，目標價分別為2,620元、990元、及1,660元。