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避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

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市場交易熱…金管會研議調高注意股門檻 縮短處置股「關禁閉」時間

中央社／ 台北10日電
根據金管會檢討報告指出，考量近年台灣資本市場規模持續成長，有關公告股票注意與處置標準，應配合市場結構變化做適度檢討，金管會將督導證交所及櫃買中心配合股價調升幅度，評估規劃合理的公布注意股票警示標準，同時，評估縮短處置期的可行性。台股示意圖。圖／中央社
根據金管會檢討報告指出，考量近年台灣資本市場規模持續成長，有關公告股票注意與處置標準，應配合市場結構變化做適度檢討，金管會將督導證交所及櫃買中心配合股價調升幅度，評估規劃合理的公布注意股票警示標準，同時，評估縮短處置期的可行性。台股示意圖。圖／中央社

高價股聯發科日前交易情形觸及證交所異常定義遭到「關禁閉」處置，引發討論，根據金管會檢討報告指出，考量近年台灣資本市場規模持續成長，有關公告股票注意與處置標準，應配合市場結構變化做適度檢討，金管會將督導證交所及櫃買中心配合股價調升幅度，評估規劃合理的公布注意股票警示標準，同時，評估縮短處置期的可行性。

外界預期，金管會有望放寬列入注意股的標準，也會縮減「關禁閉」時間。

IC設計廠聯發科日前遭列處置交易，成為台股史上市值最大的處置股，引起關注，立法院財委會日前要求金管會公布注意及處置股票制度的檢討情形，金管會允諾1個月提交評估報告。

金管會評估報告今天出爐，根據報告內容指出，台灣公布注意及處置制度，是為提醒投資人注意交易風險及維護交割安全所建立的交易面警示及冷卻機制，透過風險預警、預收款券、延長撮合時間等措施，可降低異常交易對市場秩序及交割安全的影響，目前多數亞洲國家也採行類似措施，因此現階段仍有其必要性。

不過，考量近年台灣資本市場規模持續成長，市場交易熱絡，股價指數及股價水準都已明顯提升，部分公布注意及處置標準有配合市場結構變化適時檢討的必要。為兼顧市場管理、投資人保護及制度合理性，金管會將督導證交所及櫃買中心分階段檢討精進相關制度。

第一，短期目標。金管會指出，近期股市屢創新高，截至5月25日，千元以上之股票約有50檔，115年日均成交量將近兆元，相較113年間股市站上2萬點時的千元以上公司檔數、日均成交量、市場規模等，均有明顯增加，金管會將督導證交所及櫃買中心配合股價調升幅度評估規劃合理的公布注意股票警示標準，以達到預警目的。

此外，近來金管會積極強化資本市場各項財務業務訊息揭露、鼓勵上市櫃公司增加法人說明會召開頻率，各項財務業務資訊傳遞效率更為迅速、資訊更透明，輔以現今科技進步提升資訊傳播速度，將督導證交所及櫃買中心評估縮短處置期間的可行性。

第二，中長期目標部分，金管會持續蒐集國際相關制度發展趨勢，並多方徵詢專家學者、投資人及市場業者意見，通盤檢討公布注意及處置制度之妥適性，以兼顧市場效率、交易秩序及投資人權益保障。

現行證交所及櫃買中心每天執行交易市場監視作業，如發現有價證券交易價量達一定異常標準時，於每日收盤後公告其交易資訊，即列為「注意有價證券」；如果連續或數個營業日經發布注意交易資訊者，即發布為「處置有價證券」，以提醒投資人注意交易風險與交割安全。

資本市場 金管會 聯發科

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