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央行總裁一句「選擇性信用管制就到這裡」 激勵營建類股報復性反彈

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
央行總裁楊金龍。圖／本報資料照片
央行總裁楊金龍。圖／本報資料照片

營建類股10日大漲4.45%、多檔漲停，主因央行總裁楊金龍確認「選擇性信用管制就到這裡」，市場解讀政策最壞情況已過，讓類股上演慶祝行情；信義房屋（9940）提醒，10日營建股大漲仍需觀察是否為一日行情，第2季央行理監事會議將是下一個關鍵。

第七波管制上路後，出現交易量大幅量縮，讓房價進入盤整，符合央行軟著陸的政策方向。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，2025年第4季央行政策開始出現一些不一樣的跡象，先是讓銀行落實自主管理，不再全場緊迫盯人，今年第1季又將第二套房貸微鬆綁，由五成放寬至六成。

曾敬德表示，政府政策方向多有延續性，不太會一直出現髮夾彎，當政策開始調整微鬆綁應該就會朝這方向，只是會邊走邊看邊調整，確定房價不會飆風再起，才較可能加快腳步。

曾敬德分析，去年股市一路走揚，但走勢卻分為「AI跟悲哀」兩種走勢，營建類股在政策抑制之下，投資人也知道不要跟政策對作，營建類股並非盤面焦點，長時間整理過後籌碼穩定，再加上科技類股股價動輒破千，現在買營建好像在買科技的零股，稍微一點火就出現報復反彈。

他認為，接下來還是要觀察第2季央行理監事會議的決議，不過台股市值出現大幅膨脹，央行面對這波資金行情，決策時應會相當謹慎。

10日營建業上市櫃公司出現報復性大漲，包括全坤建（2509）、聯上（4113）、欣巴巴（9906）、京城（2524）、永信建（5508）、國建（2501）、聯上發（2537）、冠德（2520）、海悅（2348）等都出現漲停。

央行 楊金龍

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