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棄息？台積電除息前收2,255元下跌50元 短短5天下跌7%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。圖／路透
台積電。圖／路透

台股10日以43,225.54點收盤，下跌1,478.9點，權王台積電（2330）除息前面臨棄息賣壓，股價收在2,255元，下跌50元，跌幅2.17%；統計股價在衝上收盤天價的2,425元之後走跌，短短5個交易日跌掉170元，跌幅7.01%，月線失守。

台積電股價在股東會前一度衝達2,440元，寫盤中歷史新高價，終場則是收在2,425元，也創收盤新高，但之後卻是一路走跌失守月線，10日以2,285元開出，一度拉至2,300元，隨著賣壓加重，終場收在最低的2,255元。

台積電將在6月11日除息，每股配發現金股利6元，預計發出現金股利1,555.95億元，股息發放日為7月9日；台積電自2019年起改為每季配發現金股利，統計過去27次季除息，其中有21次在除息當天就填息。

台積電10日盤後公布5月合併營收4,169.75億元，月增1.5%，年增30.1%，創單月新高；累計今年前5月合併營收 1兆9,618 .04億元，年增30%，同步改寫新高。

證券分析師張陳浩認為，台股重挫，除了是受美軍再度空襲伊朗，市場擔憂中東衝突升溫的衝擊之外，接下來美國將公布CPI、PPI（核心物價指數）、還有SpaceX將在周五掛牌上市等，都是影響市場資金不敢重押權值股的重要關鍵，尤其是PPI的公布更比CPI還重要，午盤後進一步急殺，可能是外資擔心CPI的數據先跑再說。

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