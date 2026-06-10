三大法人倒貨1174億！台股崩1479點失月線 台積電營收創高能撐除息？

台股10日上演大跳水行情，早盤一度在被動元件、光學族群撐盤下將跌點收斂至30點內，但午盤後權值股賣壓全面出籠，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子權值股領跌，被動元件、記憶體及ABF載板族群同步走弱，拖累指數終場重挫1,478.9點、收43,225.54點，不僅跌破月線，也創下近期最大單日跌點之一，成交值達1.3兆元。三大法人進入第五日賣超，繼續調節1,173.64億元。

統計三大法人10日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超935.74億元，投信買超167.61億元；自營商賣超（合計）405.51億元，其中自營商（自行買賣）賣超78.73億元、自營商（避險）賣超326.78億元。

盤面上，五大權值主帥集體遭調節，合計拖累大盤跌點達約799點。護國神山台積電明日即將迎來除息，今日棄息賣壓卻提前湧現，股價終場大跌50元、跌幅達2.17%，收在2,255元，不僅失守月線，單一檔個股就影響大盤近394點。不過，台積電盤後隨即捎來好消息，公布5月合併營收達約4,169.75億元，月增1.5%、年增30.1%，創新高！這份亮眼的成績單，能否為明日的除息行情打入強心針，已成為全市場緊盯的焦點。

其他權值大將同樣傷痕累累，台達電（2308）重挫8.9%、收2,200元，直接跌破月線支撐，拖累大盤近158點；聯發科跌7.15%，收4,155元，宣告失守5日線；鴻海跌5.23%至263元、日月光投控（3711）跌5.27%收在539元，兩者雙雙面臨月線失守危機。

撐盤主力由大立光（3008）擔綱。大立光受惠於共同封裝光學（CPO）題材發酵，獲外資圈最高目標價喊上5,325元。早盤股價強攻漲停4,270元，雖尾盤遭遇大盤空襲漲停遭打開，但仍收漲6.31%、報4,130元。

另，央行總裁楊金龍10日赴立法院報告，立委質詢央行是否會進一步加大選擇性信用管制力道，楊金龍強調，「選擇性信用管制就到這裡」。營建股多頭聞訊大喜，京城（2524）、全坤建（2509）、聯上發（2537）、冠德（2520）、國建（2501）、工信（5521）等全面漲停。