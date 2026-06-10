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台股休息一天又重摔！創史上第六大跌點 分析師：一特徵符合技術回檔

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台股休息一天又重摔 史上第六大跌點 分析師：一特徵符合技術回檔

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股休息一天又重摔改寫史上第六大收盤跌點。圖／本報資料照片
台股休息一天又重摔改寫史上第六大收盤跌點。圖／本報資料照片

台北股市再度出現殺，指數開低走低，終場加權股價指數以4萬3225點作收，大跌1478點，創下史上第6大收盤跌點，跌幅達3.31％，成交量1兆3240億元。專家分析，此波下跌主要反映漲多後的技術性修正，AI與高頻寬記憶體HBM需求並未出現改變，整體仍屬「短空長多」格局。

資深分析師蔡明翰指出，近期漲幅驚人的記憶體族群出現獲利了結，加上南韓科技股同步大跌，引發市場對半導體供應鏈短線修正的擔憂，但從產業基本面來看，AI伺服器與高頻寬記憶體（HBM）需求仍強，整體趨勢並未改變。

南韓股市10日跌幅達6％，成為全球科技股賣壓重心，包括三星電子與SK海力士等記憶體龍頭股同步走弱。蔡明翰表示，由於南韓科技股與全球半導體產業高度連動，當南韓股市出現大幅修正時，也容易影響投資人對費城半導體指數以及台積電ADR的預期，進而反映在台股走勢上。

蔡明翰認為，市場目前最大的誤區在於將股價修正與基本面轉弱畫上等號，事實上，AI產業發展至今並未出現任何根本性改變，以AI伺服器為例，目前產業競爭最重要的兩項核心仍是GPU運算能力與記憶體效能，而高頻寬記憶體正是決定AI運算速度與效率的重要關鍵之一，且無論是AI晶片需求或HBM供應狀況，都仍處於供不應求階段。

從基本面來看，不必擔心轉空，蔡明翰表示，目前跌幅最重的是過去一年漲幅最大的AI與半導體族群，包括費城半導體指數及韓國科技股等，若是真正的景氣反轉，理論上應該是原本基本面較弱的產業跌幅更深，但現階段市場主要是在修正先前漲幅過大的強勢股，較符合技術性回檔特徵。

南韓 半導體 科技股

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