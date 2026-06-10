快訊

同車4死2傷…她剛參加完父親告別式 開車去用餐「逆向撞上聯結車」

台股休息一天又重摔！創史上第六大跌點 分析師：一特徵符合技術回檔

錯認3年！波蘭正妹以為每天搭北捷「香蕉線」 網笑：你不孤單

聽新聞
0:00 / 0:00

台股收跌1,478點失守月線 大立光強勢難擋權值股賣壓

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股10日收盤下跌1,478.9點，終場以43,225.54點作收，成交量1兆3,240.93億元；台積電（2330）收盤價2,255元，下跌50元，跌幅2.17%。

台股早盤開低，但尚有國巨*（2327）及大立光（3008）表現強勢而匯聚散人氣，被動元件族群也展現強勢；不過，追價意願不高，賣壓隨之湧出，指數一波波下挫，失守月線；聯發科（2454）、台達電（2308）各拉低指數百點；鴻海（2317）、日月光投控（3711）、欣興（3037）、聯電（2303）、南亞科（2408）、致茂（2360）及奇鋐（3017）等權值股也拉低指數；資金轉進中低價的營建股。

今日成交金額大且走高為：大立光、臺慶科（3357）、尖點（8021）、蜜望實（8043）、至上（8112）、大毅（2478）、燿華（2367）、益登（3048）及華容（5328）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科、聯電、台達電、南亞科、華通（2313）、華邦電（2344）、欣興、頎邦（6147）及南電（8046）。

第一金投顧表示，短線觀察能否收復五日、十日均線之上，才有利於短線重啟新攻勢；不然，高檔橫盤震盪整理機率高，下檔仍先以月線作為支撐防守。

後續觀察今晚美國 CPI 數據市場反應及下周日央利率會議及美國新任聯準會主席第一次的利率決策會議後的發言；不過，在整體景氣面目前未出現敗象，AI 投資熱度未減下，維持適度多單水位，降低槓桿操作，靜待整理過後的新一波行情。

群益投顧表示，大盤指數破月線收腳反彈企圖挑戰短期均線，惟短期均線偏弱格局尚未因此扭轉，短線技術面仍以震盪調整格局視之。以短多熱門題材股為主，參考短期均線變化順勢操作因應。美國今晚將公布5月CPI，目前市場預期年增率為4.2%，將再創三年多來新高，而不計能源與食品物價的核心CPI年增率也會比4月上升0.1個百分點來到2.9%，可能持續強化投資人對Fed升息的預期。FOMC6月16日召開利率會議，面對強勁就業報告，市場升息預期升溫之際，美國總統川普還是公開直言Fed沒有理由在經濟數據好的時候升息，反之應該降息，無異給予華許政治壓力。

台股 大立光 台達電

延伸閱讀

台股收漲1,201點 聯發科領軍科技權值股、金融股助攻

台股反彈…外資還在賣 後市緊盯月線、費半走勢及法人動態

國巨、大立光嚇阻空頭！台股開低急殺近520點後跌點急縮 多空陷激戰

台股重挫凶手是這些 但分析師說拉回是買點、這些族群最看好

相關新聞

台股被當提款機？6月外資匯出至少50億美元 楊金龍：匯出不算高

台股來回千點震盪，今日受到美股疲弱，盤中再次跌破44000點，外資持續匯出，導致昨日匯市成交量創下史上第二大量，央行總裁楊金龍在財委會接受質詢表示，是因為外資對台股「很有興趣」，才會「進進出出」。

三大法人倒貨1174億！台股崩1479點失月線 台積電營收創高能撐除息？

台股10日上演大跳水行情，早盤一度在被動元件、光學族群撐盤下將跌點收斂至30點內，但午盤後權值股賣壓全面出籠，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子權值股領跌，被動元件、記憶體及ABF載板族群同步走弱，拖累指數終場重挫1,478.9點、收43,225.54點，不僅跌破月線，也創下近期最大單日跌點之一，成交值達1.3兆元。三大法人進入第五日賣超，繼續調節1,173.64億元。

台股休息一天又重摔 史上第六大跌點 分析師：一特徵符合技術回檔

台北股市再度出現殺，指數開低走低，終場加權股價指數以4萬3225點作收，大跌1478點，創下史上第6大收盤跌點，跌幅達3.31％，成交量1兆3240億元。專家分析，此波下跌主要反映漲多後的技術性修正，AI與高頻寬記憶體HBM需求並未出現改變，整體仍屬「短空長多」格局。

台股收跌1,478點再探月線支撐 大立光強勢難擋權值股賣壓

台股10日收盤下跌1,478.9點，終場以43,225.54點作收，成交量1兆3,240.93億元；台積電（2330）收盤價2,255元，下跌50元，跌幅2.17%。

台股崩1400點誰還撐住？馬斯克揭太空AI1衛星藍圖 茂迪亮燈、元晶爆量

台股10日午盤遭遇空頭血洗，大盤崩跌逾1,400點，44,000點大關失守，連早盤強勢的被動元件也受挫。但太陽能族群逆勢吸引買盤進駐。主因於SpaceX執行長馬斯克首度公開「AI1」太空AI衛星規畫，目標2027年大舉建置太空AI運算平台，並導入大規模太陽能發電，引爆市場對太空能源需求的想像空間，帶動茂迪（6244）、元晶（6443）、聯合再生（3576）等個股逆勢走強。

台股重挫凶手是這些 但分析師說拉回是買點、這些族群最看好

台股連日來出現暴跌暴漲走勢，大盤指數震盪激烈，10日開低走低午盤後賣壓加重，指數進一步下殺，盤中重挫逾千點；證券分析師表示，除了美軍再度空襲伊朗，市場擔憂中東衝突升溫，衝擊股市之外，後續將公布CPI、PPI、及SpaceX將掛牌上市也是影響市場投資氣氛的重要關鍵；但分析師強調，拉回是買點，預估6月將是類股輪動的表現，不看指數看個股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。