台股收跌1,478點失守月線 大立光強勢難擋權值股賣壓

台股10日收盤下跌1,478.9點，終場以43,225.54點作收，成交量1兆3,240.93億元；台積電（2330）收盤價2,255元，下跌50元，跌幅2.17%。

台股早盤開低，但尚有國巨*（2327）及大立光（3008）表現強勢而匯聚散人氣，被動元件族群也展現強勢；不過，追價意願不高，賣壓隨之湧出，指數一波波下挫，失守月線；聯發科（2454）、台達電（2308）各拉低指數百點；鴻海（2317）、日月光投控（3711）、欣興（3037）、聯電（2303）、南亞科（2408）、致茂（2360）及奇鋐（3017）等權值股也拉低指數；資金轉進中低價的營建股。

今日成交金額大且走高為：大立光、臺慶科（3357）、尖點（8021）、蜜望實（8043）、至上（8112）、大毅（2478）、燿華（2367）、益登（3048）及華容（5328）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科、聯電、台達電、南亞科、華通（2313）、華邦電（2344）、欣興、頎邦（6147）及南電（8046）。

第一金投顧表示，短線觀察能否收復五日、十日均線之上，才有利於短線重啟新攻勢；不然，高檔橫盤震盪整理機率高，下檔仍先以月線作為支撐防守。

後續觀察今晚美國 CPI 數據市場反應及下周日央利率會議及美國新任聯準會主席第一次的利率決策會議後的發言；不過，在整體景氣面目前未出現敗象，AI 投資熱度未減下，維持適度多單水位，降低槓桿操作，靜待整理過後的新一波行情。

群益投顧表示，大盤指數破月線收腳反彈企圖挑戰短期均線，惟短期均線偏弱格局尚未因此扭轉，短線技術面仍以震盪調整格局視之。以短多熱門題材股為主，參考短期均線變化順勢操作因應。美國今晚將公布5月CPI，目前市場預期年增率為4.2%，將再創三年多來新高，而不計能源與食品物價的核心CPI年增率也會比4月上升0.1個百分點來到2.9%，可能持續強化投資人對Fed升息的預期。FOMC6月16日召開利率會議，面對強勁就業報告，市場升息預期升溫之際，美國總統川普還是公開直言Fed沒有理由在經濟數據好的時候升息，反之應該降息，無異給予華許政治壓力。