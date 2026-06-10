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台股崩1400點誰還撐住？馬斯克揭太空AI1衛星藍圖 茂迪亮燈、元晶爆量

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股10日午盤遭遇空頭血洗，大盤崩跌逾1,400點，44,000點大關失守，連早盤強勢的被動元件也受挫。但太陽能族群逆勢吸引買盤進駐。主因於SpaceX執行長馬斯克首度公開「AI1」太空AI衛星規畫，目標2027年大舉建置太空AI運算平台，並導入大規模太陽能發電，引爆市場對太空能源需求的想像空間，帶動茂迪（6244）、元晶（6443）、聯合再生（3576）等個股逆勢走強。

馬斯克近日在社群平台X公開SpaceX未來發展藍圖，首度揭露代號「AI1」的太空AI衛星設計概念。根據規畫，AI1將搭載長達70公尺的巨型太陽能板，平均運算負載達120瓩、峰值可達150瓩，以支援未來AI模型在軌運算所需電力。馬斯克更直言，相較於配備複雜天線系統的Starlink衛星，AI衛星本質上主要由太陽能電池、散熱器與雷射通訊模組構成，設計難度反而較低。

若以現行地面太陽能板發電能力換算，單顆AI1衛星所需發電量約相當於240至375片太陽能板總和。市場預期，一旦SpaceX於2027年後加速部署AI衛星星系，太陽能電池需求將呈倍數成長，相關供應鏈有望率先受惠。

受到消息激勵，太陽能部分個股成為今日盤面少數逆勢亮點。茂迪開盤不到半小時即攻上31.2元漲停鎖死，排隊買單一度超過2萬張；聯合再生爆出逾5萬張成交量，盤中觸及漲停；元晶則湧入逾7.1萬張大量，重新站回40元整數關卡及10日線之上。

供應鏈方面，目前元晶與聯合再生皆投入適用太空環境的鈣鈦礦太陽能技術開發。其中，元晶因長期與特斯拉集團有合作經驗，被市場視為最有機會切入SpaceX供應鏈的台廠之一；聯合再生則積極推進鈣鈦礦技術量產化。中美晶（5483）則已具備太空應用PERC太陽能產品出貨實績，未來亦有望受惠太空能源市場擴張。

除太陽能外，SpaceX也同步加速布局低軌衛星、手機直連衛星及AI太空運算。研調機構TrendForce預估，2027年全球衛星產業產值將達4,470億美元，年複合成長率達14%。隨著衛星通訊、AI運算與太空能源逐步融合，台灣供應鏈包括昇達科（3491）、華通（2313）、啟碁（6285）、台光電（2383）、聯茂（6213）、台積電（2330）以及太陽能廠商，皆有機會在新一波太空經濟浪潮中爭取更多商機。

茂迪 元晶 馬斯克

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