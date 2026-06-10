台股重挫凶手是這些 但分析師說拉回是買點、這些族群最看好

台股連日來出現暴跌暴漲走勢，大盤指數震盪激烈，10日開低走低午盤後賣壓加重，指數進一步下殺，盤中重挫逾千點；證券分析師表示，除了美軍再度空襲伊朗，市場擔憂中東衝突升溫，衝擊股市之外，後續將公布CPI、PPI、及SpaceX將掛牌上市也是影響市場投資氣氛的重要關鍵；但分析師強調，拉回是買點，預估6月將是類股輪動的表現，不看指數看個股。

美股周二劇烈震盪，晶片股熄火，費半指數收低1.93%，台股開盤下跌122.99點，以44,581.45點開出，權值股熄火，午盤更在賣壓加重下再往下殺，一度下探至43,337.18點，重挫1,367.26點，回吐前一個交易日的漲點。

權王台積電（2330）開低後一度下滑至2,260元，盤中跌幅逾1%，跌破月線；台達電（2308）重挫逾8%，聯發科（2454）下跌逾6%，被動元件多檔都漲停打開急殺，國巨*（2327）由漲停到一度翻黑再拉升， 盤中漲幅不到1%；大立光（3008）漲停打開但仍上漲逾7%。

證券分析師張陳浩表示，台股下跌除了是受美軍再度空襲伊朗，市場擔憂中東衝突升溫的衝擊之外，接下來美國將公布CPI、PPI（核心物價指數）、還有SpaceX將在周五掛牌上市等，都是影響市場資金不敢重押權值股的重要關鍵，尤其是PPI的公布更比CPI還重要，午盤進一步急殺，可能是外資擔心CPI的數據先跑再說。

張陳浩認為，市場資金並未撤出，多頭格局未變，拉回是買點，預期6月將呈現「類股輪動、台積電不動」的表現，他表示，操作上不看指數看個股，看好光學股的大立光、今國光（6209）、玉晶光（3406）、亞光（3019）、先進光（3362）等值得留意。

張陳浩表示，被動元件可關注國巨、華新科（2492）、蜜望實（8043）、禾伸堂（3026）等；另外， AI族群仍是首選，看好半導體的台積電、日月光（3711）、京元電子（2449）、聯發科等；散熱的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、建準（2421）也可以注意。