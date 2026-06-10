台韓股市上下洗刷 韓股熔斷成常態 法人：看好台韓企業獲利睥睨全球

近期台韓股市受美股科技股回檔影響，震盪加劇，其中韓股「熔斷」更成常態。但法人表示，從基本面觀察，台韓企業獲利動能持續向上，長線展望依然亮眼，短期波動多為市場情緒反應。在AI與半導體產業驅動下，台韓企業獲利成長具備高度確定性，長期競爭力可望睥睨全球。

中信亞太高股息ETF（00964）經理人張苡琤表示，高盛最新報告已明確上調台灣與韓國企業未來兩年獲利預期，其中韓國市場2026年EPS成長預估大幅上修320%，2027年亦達35%；台灣市場2026年與2027年EPS成長率則分別上調至48%與30%。同時，亞洲整體企業2026至2027年EPS成長預估達60%與22%，顯著優於美國市場，顯示亞洲正成為全球企業獲利成長的主軸，而台韓更是其中最核心的雙引擎。

張苡琤進一步分析，台灣在先進製程與晶片設計具備領先優勢，韓國則在記憶體與電子產業鏈具有競爭力，兩地於AI算力、半導體及高效能運算等關鍵領域皆占據不可或缺的地位。隨著AI應用持續擴展，相關供應鏈需求穩定成長，也讓企業獲利的能見度與延續性大幅提升。

在投資策略上，張苡琤建議，面對市場短期波動，投資人可透過ETF分散風險，並掌握區域與產業長線成長契機。其中00964聚焦亞太高股息標的，並在台灣與韓國市場布局比重高達54.4%，直接連結兩地企業獲利上修與產業升級效益，有機會同步受惠AI與半導體長期成長紅利。

除了成長題材外，00964在收益面也具備吸引力。00964日前公告配息，每單位擬配發0.106元，以6月9日收盤價計算，年化配息率上看8.8%，在目前市場震盪環境中，兼具收益與成長潛力，適合納入投資人中長期資產配置。

根據中國信託投信官網，00964除息日為6月16日，投資人如欲參與配息，須於6月15日前完成買進並持有，股息預計於7月13日發放。

整體而言，張苡琤強調，雖然短期市場仍可能受到外部變數干擾而波動，但在AI與半導體大趨勢帶動下，台韓企業獲利成長動能明確，長期投資價值不容忽視。建議投資人可透過結合高股息與區域優勢的ETF，有望在震盪中穩步累積收益，同時掌握全球產業升級帶來的長線機會。