反彈行情僅一天？台股盤中急殺 重挫逾千點

台股連日來出現暴跌暴漲走勢，大盤指數震盪激烈，10日開低走低午盤後賣壓加重，指數進一步下殺，盤中重挫逾千點；證券分析師表示，除了美軍再度空襲伊朗，市場擔憂中東衝突升溫，衝擊股市之外，後續將公布CPI、PPI、及SpaceX將掛牌上市也是影響市場投資氣氛的重要關鍵；但分析師強調，拉回是買點，預估6月將是類股輪動的表現，不看指數看個股。

2026-06-10 13:23