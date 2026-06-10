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反彈行情僅一天？台股盤中急殺 重挫逾千點

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股10日開低，一度反彈至44,676.49點，但跌勢不止，午盤出現急殺，大跌逾千點，並幾乎將昨日漲點吞噬，台積電（2330）下跌逾1%，跌破月線，台達電（2308）重挫近8%，聯發科（2454）下跌逾5%，被動元件多檔都漲停打開急殺，國巨*（2327）漲幅剩逾4%。

鴻海（2317）、聯電（2303）、日月光投控（3711）等權值要角也都下跌，鴻海下跌近4%，陷入月線保衛戰，ABF載板、記憶體族群也都下跌，欣興（3037）下挫逾6%，華邦電（2344）也由紅翻黑。

上市櫃跌停家數達18家，但仍有超過30家漲停，但漲勢集中在營建股，營建股超過十檔漲停。成交量部分前十名大部分都是ETF，但一片黑壓壓，僅元大50反1（00632R）紅盤；成交值前十則僅剩國巨*苦撐。

千金股多數下跌，但大立光（3008）仍強鎖漲停，印能科技（7734）盤中上漲逾5%，創新服務（7828）漲逾6%，藥華藥（6446）守住千元關。

台股 聯電 聯發科

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