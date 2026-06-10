台股震盪 法人建議下半年關注三焦點

美國5月非農數據強勁引發升息擔憂，使高估值的AI科技股承壓修正。統一投信指出，此波跌勢核心主要來自先前股市暴漲後的籌碼過熱、博通財報缺乏驚喜所反映的預期過高，以及總經數據的短期干擾。在經濟基本面穩健，且企業長線獲利持續上修的前提下，中長期科技產業向上趨勢不變，市場回檔至合理區間，反而為長線投資人提供低檔布局的絕佳良機。

時序邁入下半年，統一投信表示，全球科技市場有三大焦點：第一，代理型AI大規模應用落地，推動算力需求持續攀升，CPU、GPU及相關半導體供應鏈全面受益；第二，高密度算力伴隨功耗大幅提升，MLCC需求量與規格要求同步上調，被動元件產業迎來升級周期；最後，SpaceX上市將加速太空經濟從概念走向資本市場，衛星通訊、軌道基礎設施與商業發射的投資機會更具體落地。三者並進，為全球科技產業提供了清晰的成長藍圖。

其中，驅動算力需求的核心引擎，來自於全球AI基礎建設的剛性成長。輝達最新財報釋出的資本支出展望遠超市場預期，市場對2026年全球AI資本支出的共識已由原先的6,000億美元大幅上修至接近8,000億美元，年增率高達75%，甚至在2027至2028年更有望衝破1兆美元大關。在此浪潮下，AI技術正從「訓練型AI」演進到能執行任務、串接工具的「代理型AI」時代。隨著代理型AI規模化部署推進，負責管理調度的中央處理器（CPU）、核心圖形處理器（GPU）及整體半導體供應鏈的身價與需求正全面水漲船高，迎來實質業績爆發。