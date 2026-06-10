外資喊1,500元卻連日賣超！國巨飆天價領13檔漲停 被動元件有何底氣？

台股10日在權值股走弱拖累下劇烈震盪，盤中一度重挫近770點，回測44,000點關卡。不過，被動元件族群卻逆勢點火，由國巨*（2327）強攻漲停領軍，帶動蜜望實（8043）、日電貿（3090）、信昌電（6173）、鈺邦（6449）、華容（5328）、臺慶科（3357）、今展科（6432）、大毅（2478）、越峰（8121）、雷科（6207）、光頡（3624）及金山電（8042）等13檔個股同步亮燈，成為今日盤面最強勢族群。

市場認為，這波被動元件漲勢背後，反映的不只是短線資金追價，更是AI帶來的產業結構轉變。法人指出，隨著AI伺服器運算密度、功耗與高速傳輸需求持續攀升，對電源穩定性與訊號完整性的要求同步提升，高階MLCC、晶片電阻、鉭電容及電感等產品需求明顯受惠，使被動元件產業逐步由過去景氣循環模式，邁向結構性成長階段。

在資金追捧下，多檔個股同步改寫歷史新高。國巨漲停衝上908元新天價；日電貿漲停來到253元；臺慶科鎖住327.5元；光頡漲停至123.5元；今展科攻上78.8元；蜜望實則來到211.5元歷史新高。九豪（6127）盤中成交量更居族群之冠，股價一度衝上91.2元新高，人氣相當旺盛。

值得注意的是，國巨近期再度獲得外資研究機構大幅調升評價。美系外資券商最新報告指出，看好被動元件產業成為下一個受AI驅動的超級循環產業，國巨受惠並非來自單一產品漲價，而是MLCC、晶片電阻及鉭電容等多項產品同步受惠AI伺服器升級需求，因此重申「買進」評級，並將目標價由495元大幅調升至1,500元，成為市場熱議焦點。

不過，股價創高的同時，籌碼面卻呈現耐人尋味的現象。國巨近5個交易日遭外資連續賣超，6月以來三大法人累計賣超2萬5662張，其中外資賣超高達2萬9,897張；蜜望實、九豪及華容等創高股，6月以來同樣面臨外資調節壓力。不過，外資研究報告與券商交易通常分屬不同部門，賣超並不必然代表研究觀點轉向，但在外資調節下股價仍持續創高，顯示市場承接力道相當強勁。

另一方面，短線交易熱度也快速升溫。蜜望實因近六個交易日當沖成交量占比高達71%，遭櫃買中心列入注意股；華容則因近六日累積周轉率達98%，同樣被列為注意股。儘管市場波動加劇，資金追價仍相當積極。

更值得關注的是，這波強勢上攻甚至無視主管機關處置措施。信昌電、禾伸堂（3026）、華新科（2492）、立隆電（2472）及凱美（2375）等5檔個股目前仍處於處置交易期間，但股價依舊維持強勢，其中華新科、禾伸堂及立隆電漲幅均超過半根停板。隨著AI基礎建設需求持續擴張，被動元件族群能否從短線資金行情進一步演變為新一輪產業重估行情，已成為市場高度關注的焦點。