央行總裁楊金龍一句話點燃房市 營建、代銷股盤中直奔漲停

央行總裁楊金龍10日提前對房市表態說：「選擇性信用管制就到這裡。」隨即，催動營建類指數盤中大漲近5%，多檔營建股更直衝漲停，包括國建（2501）、冠德、愛山林、全坤建、上曜、聯上發、京城、永信建等，可望率先受惠的代銷龍頭海悅也同樣直奔漲停。

央行將於6月18日召開理監事會議，而房市受到政策壓抑，買氣低迷超過一年半，針對房市管制措施，央行總裁楊金龍10日表示，選擇性信用管制就到這裡，換言之，央行現階段沒有加碼信用管制的規畫。

楊金龍一句話，也讓房市曙光，尤其若房市買氣回溫，第一線代銷將明顯受惠，海悅、愛山林今日盤中皆漲停，海悅盤中股價78.1元、愛山林盤中也一度漲停至55.9元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，目前傳出的央行鬆綁劇本，包括第二屋限貸，或者是豪宅限貸、建商餘屋貸款再放寬，當然會對冷氣團籠罩許久的房市帶來暖意，再配合近期的股市紅盤，加上傳聞的寬鬆方向傾向在多屋、豪宅等資產族群買盤，本身就有錢，股市又獲利，央行若真開方便之門，對於換屋或中大坪數物件頗為有利。