台塑四寶5月營收表現分歧 法人持續看好這三檔

台塑四寶5月營收表現分歧，雖然油價走勢高檔震盪，將壓抑塑化產品利差表現，法人認為，長期來看台化（1326）、台塑化（6505）基本面供需結構改善，有望維持穩定獲利，南亞（1303）受惠AI產業趨勢，帶動電子材料需求，維持買進投資建議。

就產業趨勢來看，投顧法人分析，美伊談判進度緩慢，原油價格走勢維持高檔震盪，沙國宣布7月官訂售油價格，符合市場預期，但仍反映整體中東原油供應脆弱，在荷莫茲海峽沒有正式打開前，原油價格及官訂售油價格應維持高檔水準。

法人表示，下游成品油受到油價下跌影響而走弱，但中東部分煉廠停工後尚未復產，成品油利差仍有所支撐，維持約中雙位數水準，高於近年同期表現。

以下游產品市況來看，石腦油隨上游石油價格下跌、下游需求平淡，且市場預期海峽將恢復供應，報價走勢持續疲軟，芳香烴、烯烴產品報價同步走弱，其中，烯烴產品下游需求相當疲弱，造成乙烯報價快速下跌，利差表現受限。

至於乙烯下游的泛用樹脂產品市況需求亦減弱，多數業者採剛需備貨，採購趨於觀望，造成報價部分開始出現回落，產品利差將面臨壓力。

法人研判，煉油產品利差雖然收窄，仍維持高檔水準，芳香烴產品利差縮窄，烯烴產品利差再度回到虧損水準，烯烴下游產品報價前景下跌，利差將開始面臨壓力。

長期來看，法人仍相對看好電子材料營收及業外轉投資獲利皆大幅成長的南亞，將帶動產品組合及獲利持續增長，至於目前評價較低，今年產業供需好轉的台化，及煉油供需基本面改善，受惠煉油利差表現穩健，獲利表現提升的台塑化，亦持正向看法。