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房市最壞情況已過？楊金龍：管制就到這裡 營建股逾十檔漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

央行總裁楊金龍10日赴立法院報告，立委質詢央行是否會進一步加大選擇性信用管制力道，楊金龍強調，「選擇性信用管制就到這裡」。消息一出營建股一片紅通通，京城（2524）、全坤建（2509）、上曜（1316）、聯上發（2537）、冠德（2520）、愛山林（2540）、永信建（5508）等盤中漲停，工信（5521）漲幅逾8%，國建（2501）上漲逾7%。

今年三月的理監事會，央行已經放寬第二戶貸款從五成到六成，而今日楊金龍針對選擇性信用管制表態，回應央行選擇性信用管制「就到這裡」。楊金龍表示，18日理監事會議將會討論信用管制，但因理監事會前十天是緘默期，故未多作說明。

根據591實價登錄最新統計，今年第一季全台共有五大熱門生活圈成交均價跌回2022年同期水準，等同過去五年累積漲幅幾乎全數回吐。另外，房市趨勢專家李同榮指出，預售市場在去年也出現解約潮，2025年上半年全國預售解約件數已達1,339件，已接近2024全年解約量的七成，且持續遞增中。

如今楊金龍表態選擇性信用管制力度不會再加大，房市暫時鬆一口氣。但對於利率的部分，楊金龍表示，若通膨預期在未來半年都將在2%之上，採取預防性升息較為適當，也有助降低後續政策調整成本。

楊金龍說明，若判斷通膨預期可能持續升高，甚至影響民眾與企業的價格預期形成，預防性升息將較為有效；但若通膨只是短期現象，且預期未來會快速回落，則不一定需要提前採取貨幣緊縮措施。

消息一出，多檔營建股攻上漲停板，包括京城、全坤建、上曜、聯上發、冠德、愛山林、工信（5521）等都盤中亮燈漲停，國建上漲逾7%，遠雄（5522）漲逾5%。

楊金龍 永信建 央行

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