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台股被當提款機？6月外資匯出至少50億美元 楊金龍：匯出不算高

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股被當提款機？央行總裁楊金龍認為，六月外資匯出至少五十億美元，匯出金額不算高。記者藍鈞達／攝影
台股被當提款機？央行總裁楊金龍認為，六月外資匯出至少五十億美元，匯出金額不算高。記者藍鈞達／攝影

台股來回千點震盪，今日受到美股疲弱，盤中再次跌破44000點，外資持續匯出，導致昨日匯市成交量創下史上第二大量，央行總裁楊金龍在財委會接受質詢表示，是因為外資對台股「很有興趣」，才會「進進出出」。

楊金龍坦言，六月目前外資是匯出的，金額至少有五十億美元，不過，他也強調，就外資來說，「這樣算是不高」。

台股近日高低震盪，但匯市昨日爆出四十七點四六億美元的史上次高量，立委賴士葆認為，外資恐將台股當作「提款機」。不過，楊金龍坦言，可以這樣說，是因為外資對台股很感興趣，股利又豐厚，外資會進進出出，只是因為目前股價高，所以進出金額也會更高。對於匯市爆量，楊金龍進一步解釋，台灣出口商很有錢，因此當匯價符合需求時，出口商也會出來拋匯。

至於會否擔心有系統性風險，楊金龍說，金管會有在密切注意，但是就央行的看法，確實資金往股市的速度比以往快，只是「離系統性風險還差很遠。」

而立委林德福詢問，面臨美伊戰爭，國外認為美元霸權有可能被終結，楊金龍分析，戰爭確實比預期久一點，至於美元到目前為止還是全球最重要的貨幣，如果要去美元化，也是比較長遠的現象，「在我可以預見的將來還會由美元來主導全球金融市場。」

台股 外資 楊金龍

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