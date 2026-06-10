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台股劇烈震盪 銀行觀察大戶資金轉進「這裡」領息等待布局

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
台股近期劇烈震盪，大戶資金開始轉進高利活存，放Bankee比放一般股票交割帳戶（利息以年利率0.03%至0.05%計算），利息差距可超過27倍。圖／遠東國際商業銀行提供
台股近期劇烈震盪，大戶資金開始轉進高利活存，放Bankee比放一般股票交割帳戶（利息以年利率0.03%至0.05%計算），利息差距可超過27倍。圖／遠東國際商業銀行提供

近期台股大幅震盪，市場情緒在「還會不會再漲」與「會不會跌更深」之間拉鋸。遠東商銀Bankee社群銀行從客戶資金往來數據觀察到，股市波動加劇時，大額資金在賣股入帳、等待下一步布局或保留銀彈期間，會優先轉入Bankee活存帳戶短期停泊，主要看準新台幣活存年利率1.435%、高利無上限且資金可隨時進出。

遠東商銀Bankee社群銀行觀察，無論這波台股修正是短暫震盪還是趨勢反轉，不少高資產投資人已開始調整節奏，先將部分持股實現獲利或降檔風險，轉為保留現金戰備部位。以新台幣1,000萬元資金停泊Bankee比放一般股票交割帳戶，利息以年利率0.03%至0.05%計算，利息差距可超過27倍，讓Bankee成為不少高資產客戶股票資金停泊與管理現金部位的首選之一。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，高資產客戶的現金部位多半不是長期閒置資金，而是等待下一次進場訊號的戰備資金。從客戶資金往來數據可觀察到，股票資金停泊行為也逐漸出現不同型態，包括快進快出的「短線閃電派」、等待趨勢與回檔的「波段等風派」，以及善用周末與連假的「假日充電派」。三種類型雖然操作節奏不同，但共同特徵都是希望在等待進場、等待回檔或暫時離場期間，讓資金持續保有效率。

Bankee從客戶資金往來數據中觀察到，部分高資產客戶習慣短線操作，資金在股市與活存帳戶之間快速移動。這類客戶通常在賣股入帳後，若暫時沒有明確進場訊號，會先將資金轉入Bankee活存帳戶短期停泊，等到下一次切入點出現再調回交割帳戶。即使空檔只有半個月，對千萬級資金而言，利息差距仍相當明顯。

以科技業張先生為例，若以3,000萬元資金停泊15天試算，放在年利率約0.05%的一般股票交割帳戶，半個月利息約616元；若停泊於Bankee活存帳戶，以年利率1.435%計算，半個月利息約可達1萬7,692元，兩者差距約1.7萬元。

Bankee也觀察到，部分客戶操作節奏較長，會在賣出持股後等待下一段行情，再重新布局。這類客戶不急著每天進出，而是會依市場趨勢、資產配置比例或預期回檔位置調整現金部位，當等待時間從數周拉長到數個月，資金停泊帳戶的利率差距也會更有感。

若套用到金融業王小姐的波段等待情境，1,000萬元資金停泊90天，放在年利率約0.05%的一般股票交割帳戶，利息約1,233元；若停泊於Bankee活存帳戶，以年利率1.435%計算，90天利息約可達3萬5,384元，兩者差距超過3.4萬元。

從資金流動時間點來看，Bankee發現也有客戶會在周末、連假或非交易日提高資金停泊比例。這類客戶平日將資金留在交割帳戶方便交易，但遇到周末、連假或短期觀望期間，會將暫時未投入市場的大額資金轉入Bankee活存帳戶，讓股市休息時，資金仍能繼續累積利息。

換成企業主陳先生的非交易日資金管理模式，若以5,000萬元資金估算，假設一年中約有180天屬於非交易或觀望期間，放置於年利率約0.03%的一般股票交割帳戶，僅能累積約7,397元利息；若停泊於Bankee活存帳戶，以1.435%年利率計算，同期間約可累積35萬3,836元利息，兩者差距約34.6萬元。

除了1.435%活存高利無上限，Bankee社群圈機制也讓家庭或夫妻共同管理資金時，具備更多彈性。若夫妻一方擔任圈主，另一方擔任圈友並存入資金，依對應的社群圈存款級距，圈主名下最高可享500萬元額度內2.6%活存優惠利率，讓短期停泊資金在保有流動性的同時，也增加家庭資金管理彈性。

台股 遠東商銀

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