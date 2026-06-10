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CPI 前夕台股震盪走低 台積電、聯發科壓盤 至上、晶相光逆勢衝

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

美國5月CPI公布前夕，市場對通膨再起與利率路徑的想像升溫，台股10日早盤震盪走低。亞洲股市早盤普遍走弱，油價因中東緊張升溫而上揚，市場情緒轉趨保守；投資人也聚焦稍晚公布的美國通膨數據，路透社調查經濟學家預估，美國5月CPI年增率可能達4.2%，恐創2023年4月以來最大年增幅。

加權指數早盤開低後一度拉高，但買盤追價力道不足，隨後賣壓再度浮現。截至上午9時48分，台股暫報44,215點，下跌488點，跌幅1.09%。

權值股成為壓盤重心，台積電（2330）早盤跌30元至2,275元，跌幅1.30%；聯發科（2454）下跌80元至4,395元，跌幅1.79%；日月光投控（3711）下跌13元至556元，跌幅2.28%。美股前一交易日科技股反彈未能延續，AI估值疑慮、中東緊張與升息預期同步壓抑風險偏好。

不過，盤面並非全面熄火，資金轉向部分電子通路與半導體個股。半導體通路商至上（8112）逆勢大漲5.3元至96.5元，漲幅5.81%，盤中高點達98.4元，成交量放大至3.16萬張；再生晶圓廠昇陽半導體（8028）更一度高掛漲停，最高來到339.5元，早盤暫報330元，上漲21元，漲幅6.80%；IC設計廠晶相光（3530）也逆勢走強，漲3.6元至65.1元，漲幅5.85%。

聯發科 台積電 台股

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