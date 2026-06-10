CPI 前夕台股震盪走低 台積電、聯發科壓盤 至上、晶相光逆勢衝

近期台股大幅震盪，市場情緒在「還會不會再漲」與「會不會跌更深」之間拉鋸。遠東商銀Bankee社群銀行從客戶資金往來數據觀察到，股市波動加劇時，大額資金在賣股入帳、等待下一步布局或保留銀彈期間，會優先轉入Bankee活存帳戶短期停泊，主要看準新台幣活存年利率1.435%、高利無上限且資金可隨時進出。

2026-06-10 10:30