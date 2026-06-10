國巨、大立光嚇阻空頭！台股開低急殺近520點後跌點急縮 多空陷激戰

美股昨夜劇烈震盪，晶片股熄火，費半指數收低1.93%，台指期夜盤下跌799點。台股10日開盤下跌122.99點、報44,581.45點，隨後在台積電（2330）領軍五大權值走弱之下，大盤跌點一度擴大至近520點、回落至44,185.4點；所幸，國巨*（2327）快攻漲停點火被動元件族群多頭熱火，加上大立光（3008）亮燈，鈍化空頭力道，大盤跌點收斂至100點上下，多空於44,300~44,600點間激戰。盤面主動統一升級50（00403A）、友達（2409）、主動統一台股增長（00981A）、和桐（1714）等交投火熱。

美軍再度空襲伊朗，市場擔憂中東衝突升溫，衝擊投資人風險偏好。美股周二震盪劇烈，費半指數盤中一度重挫8.6%，雖終場跌幅收斂至1.9%，但AI與半導體族群賣壓再現，拖累那指收跌1%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR小漲0.26%，台指期夜盤下跌799點，台股面臨震盪壓力。

盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低20元、報2,285元，聯發科（2454）開4,315元、台達電（2308）開2,370元、鴻海（2317）開271元、日月光投控（3711）開556元。

類股方面，通信網路、光電、資訊服務、綠能環保、造紙漲幅居前，金融、居家生活、電腦設備、其他電子、航運、半導體等相對疲弱。

回顧台股9日表現，集中市場指數彈升1,201.66點、收44,704.44點，成交值1.15兆元。但三大法人連4個交易日賣超、再調節751.42億元，包括外資賣超917.33億元、自營商賣超66.92億元，投信則擴大買超232.84億元。

法人指出，台股回測月線後展現支撐力道，多頭格局尚未遭破壞，但9%的急跌修正仍需時間消化。在美國CPI與歐洲央行利率決策出爐前，預料指數將維持震盪整理，操作宜聚焦具基本面支撐的AI、低軌衛星、光學及石英元件等族群。