美國科技股再現拋售潮 台股開盤下跌逾500點

美國科技股再現拋售潮，週二費城半導體指數盤中重挫逾8%，台指期夜盤跟著下殺，收盤跌幅收斂。台股今天開盤面臨承壓，早盤最多下跌逾500點。至9時5分，台股加權指數下跌280.46點，至44423.98點。代表中小型股票的上櫃指數也開低。

4大權值股，台積電最多下跌25元至2280元；聯發科最多跌175元至4300元；台達電最多跌55元至2360元；鴻海最多跌6.5元至271元。

法人分析，AI基本面未出現實質轉弱跡象，台股本波修正主要是籌碼面的調整，接下來觀察重點包括即將公布的美國5月CPI（消費者物價指數），以及下週聯準會新任主席華許首次主持的FOMC會議，將成為影響市場情緒的重要關鍵。