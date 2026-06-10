台指期夜盤跌799點 法人：台股短線震盪加劇

美國晶片股反彈熄火，週二費城半導體指數盤中一度重挫逾8%，台指期夜盤盤中下殺最多逾1600點，終場下跌799點或1.79%，收在43878點。法人看台股短線震盪加劇，觀察重點為即將公布的美國5月CPI（消費者物價指數）。

受上週五美股暴跌拖累，台股本週上演「黑色星期一」，週一早盤重挫近2700點，創史上最大盤中跌點，隨後跌幅迅速收斂，週二台股強彈1201.66點，收44704.44點，收復大部分失土。不過美國科技股仍持續動盪。

市場觀望美伊戰局變化，9日華爾街股市收盤互有漲跌，道瓊工業指數上漲86.10點或0.17%，收50872.11點。標普500指數下挫19.08點或0.26%，收在7386.65點。

美國科技股再度湧現拋售潮，以科技股為主的那斯達克指數重挫250.84點或0.97%，收25678.82點。費城半導體指數滑落248.88點或1.93%，收12657.81點。

個股方面，剛舉行完WWDC的蘋果週二股價下跌10.99美元或3.64%，收290.55美元；晶片廠Marvell大跌21.97美元或7.61%，收266.88美元；輝達小跌0.45美元或0.22%，收208.19美元；台積電ADR逆勢小漲1.12美元或0.26%，收427.92美元。

台股本週歷經黑色星期一震撼教育後，週二迅速反彈，凱基投顧分析，這波修正主要導火線來自美國5月就業報告優於預期，引發市場擔憂聯準會政策可能趨緊，接下來關注焦點包括6月10日公布的美國5月CPI（消費者物價指數），以及下週聯準會新任主席華許首次主持的FOMC會議，將成為影響市場情緒的重要關鍵。

凱基投顧認為，台股短線波動將加大，但AI基本面至今未出現任何實質轉弱跡象。無論雲端服務供應商（CSP）的資本支出規模、AI伺服器訂單能見度，或是半導體先進製程與高階封裝需求，均維持強勁擴張軌道上。由於基本面未出現結構性反轉，凱基投顧解讀這波回檔應為籌碼與情緒的調整，台股中期多頭格局不變。