台股反彈…外資還在賣 後市緊盯月線、費半走勢及法人動態

台股昨（9）日一掃8日慘崩逾千點陰霾，在美股強彈帶動下，電子權值股全面回神，資金重新點火AI族群，加上金融股滿堂紅助攻，推升指數暴力反彈，終場勁揚1,201點、收44,704點，漲幅2.7%，成交金額微增至1.22兆元。

外資昨日大賣台股917.3億元，指數卻勁揚大漲，主要買盤除了投信與八大公股行庫等國家隊力挺外，還有壽險金控與市場主力大舉點火聯發科（2454）、台達電（2308）、及台積電（2330）等權值股，激勵指數強勢表態。

展望後市，市場法人認為短線觀察重點有三：一、指數是否維持在月線支撐之上，此為多頭關鍵防線；二、費半指數走勢，主因美國科技股走向攸關台股反彈的續航力；三、內外資法人已連四日賣超，留意資金動態。

另外，若後續成交量能回升至月均量水準，指數有望挑戰短期均線反壓，延續反彈格局。其他如台積電走勢、融資餘額、大盤量價變化、及外資期貨空單回補狀況等，也是關注的要點。

昨日盤面一片火紅，漲跌家數比約為76：24，上市櫃合計有聯發科、國巨、大立光、川湖、金像電等指標股共119檔亮燈漲停；19大類股中，僅觀光餐旅收黑，餘均上漲收紅，以金融股大漲6.3%最強勢，富邦金、國泰金與凱基金等均大漲7%至9%，成為推升指數主要動能。

權王台積電終場收2,305元、小漲10元，明（11）日將除息6元。法人預期，台積電除息前，股價走勢將以高檔整理、換手為主，若買盤動能延續，除息當天有機會再度上演「秒填息」戲碼。

三大法人昨日共賣超台股751.4億元，連四賣，累計賣超4,116.8億元。其中，外資賣超917.3億元，連四賣、累計賣超3,439億元；投信買超232.8億元，連八買、累計買超609.9億元；自營商賣超66.9億元，連四賣、累計賣超1253.1億元。

八大公股行庫昨天買超112.1億元，連四買，累計買超813.2億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清等專家觀點，接下來美國將公布5月CPI與PPI數據，市場高度關注通膨走勢對聯準會利率政策的影響。策略上，建議汰弱留強、切忌過度追價，持有績優股現股、降槓桿並控制持股水位。