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大立光目標價喊到5,325元
大立光（3008）受惠於共同封裝光學（CPO）題材發酵，花旗及野村證券不約而同大幅調高目標價。其中，花旗將目標價從3,060元上調74%至5,325元，為法人圈中最高，野村則上調31%到4,310元。
花旗表示，大立光在台北國際電腦展（Computex 2026）展示CPO解決方案，並預計於2026年底完成樣品。假設大立光在2028年因為量產而將市占率提高到10%，則光學元件與光纖陣列（FA）解決方案對營收的貢獻可望達到20%。
花旗指出，隨著光互連更加接近半導體封裝，製造精度要求已大幅提升至半導體等級，也就是約0.3微米。大立光憑藉自動化專業能力及自研設備與製程，對多通道微透鏡陣列（PMLA）有信心，認為PMLA在CPO現有的微透鏡與光學稜鏡解決方案將是一大突破。
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