佳必琪、群聯 爆違約交割

台股近來指數狂跌狂漲，在市場資金與情緒極度緊繃的「上沖下洗」巨浪中，臺灣證券交易所、櫃買中心昨（9）日雙雙公告，佳必琪（6197）、群聯（8299）爆發違約交割，且佳必琪金額達1.49億元，為上市櫃今年以來新高。

台股近期盤勢陷入極端劇烈震盪，大盤高低沖洗宛如雲霄飛車。在經歷周一加權指數恐慌性慘跌1,568點後，昨日市場多頭強勢反撲，終場暴漲1,201點，連續兩日寫下台股歷史級的洗盤紀錄。

劇烈震盪的盤勢，為投資人操作的不確定性埋下伏筆。證交所公告，連接器大廠佳必琪昨日由新光證券申報違約交割1.49億元。此案不僅是集中市場今年第二遭，更寫下全體台股市場今年以來新高的紀錄。

櫃買中心也公告，記憶體大廠群聯同樣爆出違約交割，申報證券商分點包括國泰敦南、台新潮州，違約總金額2,284萬元，為櫃買市場今年以來所發生的第八起違約交割案，顯示中小型與高價電子股在盤勢急凍與急拉的過程中，已有部分投資人因資金調度不及或槓桿失控而斷頭踩雷。

統計今年以來的違約交割概況，上市櫃市場合計已達十起重大違約交割事件，包含環宇-KY（4991）、旺宏（2337）、聯亞（3081）、金居（8358）、穩懋（3105）、信驊（5274）、佳必琪、群聯接連遭到申報，其中，金居、穩懋更連兩日爆發，因此各有兩起。

從時間軸觀察，4月為違約交割的高峰期，單月台股急拉逾兩成；不料，在6月台股創下單日震盪千點的極端行情之際，再爆違約交割。

法人指出，依照台股「T+2」交割制度，據其交易時間點推算，爆發點落在上周五大盤開始風雲變色、多空展開博弈的階段。回顧上周四、五兩天大盤已經下跌1,387點，而周一再跌1,568點，因此不排除將再傳災情。