駿吉6月11日起停止股票交易

駿吉-KY（1591）昨（9）日公告，接獲櫃買中心通知，由於公司未依主管機關通知期限重行公告申報2026年第1季財務報告，符合相關規定，自明日起股票將被勒令停止交易，今恐有強烈賣壓；若停止買賣連續滿六個月仍未恢復交易，將有終止上櫃的風險。

櫃買中心指出，駿吉-KY先前公告及申報的2026年第1季財務報告，因會計師出具保留結論的核閱報告，已自5月20日起變更交易方法，並同步暫停融資融券交易。

此次因公司未依主管機關要求期限完成重行公告申報，依據相關業務規則，自6月11日起停止買賣。

針對後續改善措施，駿吉-KY表示，已重新委任立本台灣聯合會計師事務所辦理115年第1季財務報告重新核閱及重行公告申報作業，並積極配合會計師執行各項核閱程序。