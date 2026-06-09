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美股早盤／美光帶頭！四大指數續揚 外資警告仍有回檔風險

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背離美股！台指期夜盤上半場獨憔悴

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台指期夜盤9日開盤時，在美股電子盤反彈中，以44,700點、上漲23點開出後，一度上衝至44,892點、上漲215點，但在多頭無力追價下，又快速翻黑至44,405點、下跌272點，但隨後拉回至平盤附近震盪整理，截至晚間約21點，指數約在44,668點、下跌9點。

9日美股電子盤焦點，在於美國總統川普表示，美伊談判已進入最後關頭，將在二到三天內達成協議中，WTI原油應聲跌破90美元大關，布蘭特原油也下跌逾1%，市場以通膨壓力將緩解中，美光（Micron）持續勁揚逾4%，英特爾（Intel）、AMD反彈逾2%，博通、輝達（NVIDIA）、台積電（2330）ADR也反彈中，那斯達克電子盤漲勢擴大、上漲一度逾200點，道瓊電子盤也一度拉升逾百點，但未能激起台指期夜盤上半場的追價情緒。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,320元、平盤附近遊走，電子期下跌0.07%，半導體期下跌0.7%，中型100期貨指數上漲0.4%。

台股9日盤面各類股漲多跌多，指數終場上漲1,201點，收44,704點，其中，外資現貨賣超917.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少3,630口至61,871口；投信買超205.6億元，自營商賣超66.9億元，三大法人合計賣超778.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，9日台股報復性反彈，顯示波段多頭架構不變；另一方面，10日、11日美國即將公布5月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI），除非通膨數據大幅超出預期，否則直接摜破月線的機率不高，後續成交量若能回升至月均量水準，盤勢有望進一步向短期均線發起挑戰。

台指期 美股 博通

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