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台股洗盤「連環爆」！佳必琪1.49億元違約交割創今年新高、群聯也踩雷

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股近期盤勢陷入極端劇烈震盪，大盤高低沖洗宛如雲霄飛車。在經歷8日加權指數恐慌性慘跌1,568點後，9日市場多頭強勢反撲，終場暴漲1,201點，連續兩日寫下台股歷史級的洗盤紀錄。然而，在市場資金與情緒極度緊繃的「上沖下洗」巨浪中，臺灣證券交易所、櫃買中心9日雙雙公告，佳必琪（6197）、群聯（8299）爆發違約交割，再度引發市場震撼。

根據證交所晚間公告，集中市場驚傳今年以來第2起個股達違約資訊揭露標準的重大事件。上市連接器大廠佳必琪遭申報違約交割，個股違約總金額高達新台幣1.49億元，由新光證券申報。此案不僅是集中市場今年第2遭，更寫下上市櫃市場今年以來新高的紀錄，情況慘烈。

無獨有偶，櫃買市場亦未能倖免。櫃買中心同步公告，記憶體大廠群聯於9日引爆違約交割，申報證券商分點包括國泰敦南、台新潮州，個股違約總金額達新台幣2,284萬元。這是櫃買市場今年以來所發生的第8起重大違約交割案，顯示中小型與高價電子股在盤勢急凍與急拉的過程中，已有部分投資人因資金調度不及或槓桿失控而斷頭踩雷。

統計全台股市場今年以來的違約交割概況，集中市場累計發生2起，櫃買市場則高達8起，兩市場合計已達10起重大違約交割事件。從時間軸觀察，4月份為違約交割的高峰期，當時包含聯亞（3081）、金居（8358）、穩懋（3105）、信驊（5274）等個股接連遭到申報，單月台股大漲逾兩成；不料，在6月台股創下單日震盪千點的極端行情之際，再度一口氣爆出佳必琪、群聯兩起大案。

法人指出，依照台股「T+2」交割制度，9日所申報的重大違約交割，其交易時間點推算，主要落在上周五大盤開始風雲變色、多空極端博弈的階段。由於近期市場融資餘額仍處高檔，當大盤面臨單日重挫超過1,500點的極端壓力，聯帶電子個股波動將更大，多頭融資維持率瞬間面臨「萬箭穿心」的催繳危機，不排除部分當沖客或高槓桿投資人來不及在兩日內補足融資券差額，最終導致違約交割如連環炮般引爆。

法人提醒，在市場「洗越大、傷越深」的環境下，投資人切莫盲目進行高槓桿的當沖或過度融資操作，交割款的調度務必預留餘裕，以免在台股歷史級的財富重組浪潮中，不幸淪為被市場清洗的對象。

佳必琪 群聯 台股

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