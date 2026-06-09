外資賣超917億元...賣超第一名曝光 驚見兩檔金控飆股

台股9日強彈，終場收在44,704.44點，上漲1,201.66點，三大法人卻僅有投信買超，外資則是賣超917.33億元，統計外資賣超前十名個股中，竟有兩檔金控飆股入列，賣超第一名為友達（2409），單日賣超80,412張，其次是賣超凱基金（2883）80,408張，富邦金（2881）也遭賣超17,485張；不過，買超前十名中卻有8檔金融股。

台股早盤以43,687.62點開出，上漲184.84點，台積電（2330）盤中一度衝達2,320元，終場收2,305元，上漲10元，領軍大盤上衝的要角改由聯發科（2454）擔綱，股價收在漲停4,475元，上漲405元，影響大盤指數約222點；台達電（2308）以2,265元開出，一度衝達2,435元，終場收2,415元，上漲160元，漲幅7.1%，影響大盤指數約138點。

盤面上各類股以上漲居多，金融類股收盤大漲6.3%，國泰金（2882）衝上百元，收在104元，漲幅9.47%；富邦金收125元，漲幅7.76%；凱基金收29.05元，漲幅8.6%；台新新光金（2887）收漲6.49%；中信金（2891）收漲5.81%。

大盤指數盤中一度衝達44,821.71點，大漲1,318.93點，終場收44,704.44點，上漲1,201.66點，但三大法人持續賣超778.57億元，累計4個交易日賣超4,144億元，其中外資、自營商連4個交易日已分別賣超逾3,439億元及1,056億元。

統計三大法人9日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超917.33億元，投信擴大買超205.67億元；自營商賣超66.91億元（合計），其中自營商（自行買賣）賣超51.22億元、自營商（避險）賣超15.68億元。

統計外資賣超前十名中，賣超友達80,412張最多，賣超凱基金80,408張居外資第二大賣超個股，賣超富邦金17,485張；不過，外資買超前十名個股中除了2檔主動式ETF之外，其餘8檔清一色是金融股，買超第一金（2892）64,068張最多。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）