台股強彈誰出線？電子權值軍團重掌量價榜00405A上市爆量吸金

美股費城半導體指數勁揚逾5%，帶動台股9日展開強勁反攻，在台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）等電子權值股領軍下，集中市場指數終場大漲1,201.66點、收44,704.44點，成交值達1.15兆元。不過，三大法人卻持續站在賣方，單日賣超778.57億元，累計連4個交易日賣超達4,144億元，形成「指數大漲、法人續賣」的現象。

若從9日成交量與成交值前十名觀察，市場資金並未因法人賣超而退場，反而明顯回流電子權值股與半導體族群，成為推升大盤強彈的主要力量。

成交值排行榜中，台積電以765.81億元穩居成交值王，聯發科則在買盤追捧下攻上漲停，成交值達623.4億元、排名第二；聯電（2303）以468.89億元排名第三，國巨*（2327）同步亮燈漲停、成交值389.67億元排名第四。

除了權值股回神，半導體族群人氣同樣火熱。聯電不僅以37.2萬張名列成交量第四名，更同步躋身成交值前三大個股，股價大漲5.37%；華邦電（2344）則以20.1萬張成交量排名第八，成交值315.51億元位居第七；南亞科（2408）也以345.21億元成交值排名第五，顯示記憶體與成熟製程族群同步獲得資金青睞。

AI供應鏈亦重返市場焦點。台達電大漲7.1%，成交值344.4億元排名第六；欣興（3037）受惠ABF載板需求回溫預期，股價上漲6.37%，成交值達213.89億元；華通（2313）則勁揚9.52%，成交值192.64億元擠進前十名，反映資金持續布局AI伺服器、高速傳輸與網通相關供應鏈。

值得注意的是，9日成交量榜另一大亮點來自ETF市場。甫於9日掛牌上市的主動富邦台灣龍耀（00405A），首日即爆出48.3萬張大量，一舉衝上成交量第二名，僅次於友達（2409）的50.4萬張。加上主動統一升級50（00403A）以40.4萬張排名第三、主動統一台股增長（00981A）以23.1萬張排名第七，量榜前十名中共有三檔主動式ETF入列。

市場人士分析，主動式ETF可依市況靈活調整持股結構，近期在市場波動加劇下，吸引不少資金透過主動式產品參與台股行情，也使主動式ETF逐漸成為今年ETF市場的新焦點。

整體來看，9日量價榜最鮮明的訊號，在於電子權值股重新奪回市場主導權。從台積電、聯發科、聯電到台達電、欣興同步躋身成交值前十，可以看出市場資金正重新聚焦半導體與AI供應鏈；而主動富邦台灣龍耀首掛牌即衝上量榜第二，則顯示除了個股行情外，主動式ETF崛起也正悄悄改變市場資金配置方向。