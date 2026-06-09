台股近十年6、7月上漲機率分居全年前二位 後市表現仍可期

台股加權報酬指數自2016年5月31日至2026年5月31日表現，6月上漲機率達90%，為全年最高月份；7月及12月上漲機率則為80%，位居第二。6月及7月有高機率可望連續上漲，比傳統認為的年底「作夢行情」上漲機率還高。國泰投信指出，雖然歷史經驗不代表未來績效保證，但在AI題材延續、企業獲利成長與資金行情帶動下，台股後市表現仍可期。

主動國泰動能高息（00400A）基金經理人梁恩溢表示，投資最難的往往不是看懂趨勢，而是克服人性。當股價上漲時，投資人容易急於獲利了結；當市場震盪時，又容易因恐懼錯失長線機會。00400A投研團隊每日拜訪公司，透過總體基本面、產業趨勢與公司營運狀況交叉驗證，希望用研究取代情緒，做出更理性的投資判斷。

以聯發科（2454）為例，00400A於4月9日掛牌當天持有聯發科比重為3.25%，當日股價為新台幣1,575元，屬於許多股民眼中價格相對高昂的「千金股」；至4月30日，聯發科股價來到新台幣2,610元，00400A仍持有7.19%，並成為第二大持股；截至6月1日，00400A的聯發科持股比重提高至9.25%，成為第一大持股。若無法克服人性，投資人可能在半路賣出，無法享受到後續成長果實。

梁恩溢指出，台積電（2330）董事長魏哲家4日於股東會中表示，今年資本支出預估介於520億至560億美元之間，強調未來景氣及需求仍不錯，台灣及美國產能皆相當吃緊。顯見這波AI趨勢仍遠遠看不到終點，台灣相關供應鏈仍有機會持續受惠。主動國泰動能高息透過投研團隊主動研究、靈活調整持股，在股市樂觀時掌握進攻契機、悲觀時強化防守韌性，為投資人超前部署市場契機。