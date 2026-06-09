野村投信：「過度前瞻」的定價將面臨修正

台股8日大幅拉回，9日出現反彈，顯示資金承接力仍在。野村投信觀察，企業獲利與經濟成長動能並未偏離原先預期，但在市場情緒轉趨保守下，現金流較弱、本益比偏高與槓桿較高的企業，短期仍可能面臨較大修正壓力。此外，部分個股評價已提前反映2027年至2028年的成長潛力，在利率環境轉變下，這類「過度前瞻」的定價將面臨修正。不過，若企業在2026至2027年的獲利成長能持續被驗證，仍具備中長期上行空間。

野村台灣運籌基金經理人姚郁如指出，市場過去一段時間已處於相對高檔位置，且資金高度集中於AI相關族群，在利率預期轉趨保守之際，投資人傾向先行獲利了結，導致股市短線拉回。然而，這次修正較偏向技術面與資金面調整，從基本面觀察，整體經濟與企業成長結構並未出現實質改變，全球景氣仍維持穩健擴張。在AI與高效能運算（HPC）等長期成長趨勢支撐下，產業基本面依然健全，短期波動反而提供布局具競爭優勢企業的機會，因此仍維持既有成長預測與投資評價，投資人可關注基本面穩健且具長線成長動能標的。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文指出，這次市場震盪更接近「預期再平衡」，而非基本面反轉。針對美股下跌原因，除非農數據引發的利率預期轉變外，博通訂單未明顯增加，市場初步解讀為AI需求降溫，但實際較可能反映的是訂單重新分配。以AI客製化晶片（ASIC／TPU）為例，博通在Google相關業務未見擴張，市場普遍認為部分訂單轉移至其他供應商，尤其是聯發科在客製化晶片領域的競爭力提升。這顯示AI需求並未減弱，而是產業內部競爭格局正在調整，對於台灣供應鏈而言，反而可能帶來新的機會。

野村投信投資策略部副總樓克望從產業面來看，AI相關供應鏈仍維持高度熱絡。包括CoWoS先進封裝產能持續吃緊，伺服器、高效能運算（HPC）與相關零組件出貨動能強勁，加上NVIDIA、AMD等國際大廠持續擴大對台採購，顯示AI投資循環仍在加速，並未出現反轉跡象。

張繼文就利率環境指出，近期市場波動的核心，在於利率預期的劇烈變化。根據Fed Watch觀察，市場已由年初預期降息，快速轉為反映年底可能升息1至2碼，使資金成本預期上升，進一步壓抑高本益比與高成長族群的表現。不過，需留意Fed Watch反映的是市場預期，而非最終政策結果。6月16日至17日FOMC會議將成為重要觀察指標，包括利率點陣圖與會後記者會方向，若聯準會釋出「依數據決策（data dependent）」及觀望態度，而非明確轉向升息，有助於市場情緒回穩。

樓克望分析台股表現，在這次修正前，市場已出現資金輪動跡象，包括金融股與低基期族群相對抗跌。金融股走強主要反映基本面穩健、獲利與配息能見度提升，顯示資金並未全面撤出，而是在不同產業間重新配置。

野村投信認為，這次市場回檔並不會導致企業獲利預估下修，反而在部分企業未能取得更多訂單之際，其他競爭者有機會提升市占率。投資策略仍以「選股」為核心，建議投資人於市場震盪時逢低布局，聚焦具備成長動能且評價合理的優質企業，以掌握長期投資機會。