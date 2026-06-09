台股強彈1,201點外資還在跑！三大法人賣超778億 誰撐起這波大反攻？

美股費半指數強彈逾5%，點燃台股9日反攻烽火！由護國神山與IC設計龍頭領軍，主流電子族群與金融類股大噴發，大盤指數終場狂飆1,201.66點、收在44,704.44點，成交值1.15兆元；但，三大法人卻持續賣超778.57億元，累計4個交易日賣超達4,144億元，其中外資、自營商連4個交易日已分別賣超逾3,439億元及1,056億元。

統計三大法人9日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超917.33億元，投信擴大買超205.67億元；自營商賣超66.91億元（合計），其中自營商（自行買賣）賣超51.22億元、自營商（避險）賣超15.68億元。

盤面最吸金的莫過於半導體與AI供應鏈。最新法人報告指出，受惠TPU與AWS需求極度強勁，決定將2027年底CoWoS產能預估由170kwpm上修至180kwpm，並高調點名台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）為2026下半年起必須持有的前四大半導體強股。

在利多助陣下，聯發科9日盤中率先亮燈漲停，飆上4,475元，帶動瑞昱（2379）、新唐（4919）等IC設計股群起衝鋒；記憶體族群也在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳釋出HBM供不應求的消息刺激下，由宜鼎（5289）、廣穎（4973）強勢鎖漲停，南亞科（2408）、力積電（6770）、鈺創（5351）、群聯（8299）、威剛（3260）、晶豪科（3006）、創見（2451）等皆強勢彈升。此外，處置出關的被動元件龍頭國巨*（2327）與PCB指標股南電（8046）、金像電（2368）也紛紛掀起漲停潮，電子多頭大軍氣勢如虹。

除了電流強勁，金融股也扮演強攻要角。12日即將迎來國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）等7大金控同日登場的「超級股東會」，上市金融指數9日率先大漲超過4%。國泰金飆漲9.47%、收104元，凱基金（2883）也大漲8.6%、收29.05元，富邦金漲7.76%、收125元，刷新歷史天價。今年各家董總對配息與未來營運的展望，將成為三大法人下一波布局的重要風向球。