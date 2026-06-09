快訊

雨彈狂炸…氣象署最新風雨預測出爐 7縣市山區「明達停班課標準」

台新新光金啟動投顧子公司合併 擬0.943441股台新投顧換發1股元富投顧

美國公開「1260H」警告清單！阿里巴巴、比亞迪都入列

聽新聞
0:00 / 0:00

台股強彈1,201點外資還在跑！三大法人賣超778億 誰撐起這波大反攻？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料庫
台股示意圖。聯合報系資料庫

美股費半指數強彈逾5%，點燃台股9日反攻烽火！由護國神山與IC設計龍頭領軍，主流電子族群與金融類股大噴發，大盤指數終場狂飆1,201.66點、收在44,704.44點，成交值1.15兆元；但，三大法人卻持續賣超778.57億元，累計4個交易日賣超達4,144億元，其中外資、自營商連4個交易日已分別賣超逾3,439億元及1,056億元。

統計三大法人9日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超917.33億元，投信擴大買超205.67億元；自營商賣超66.91億元（合計），其中自營商（自行買賣）賣超51.22億元、自營商（避險）賣超15.68億元。

盤面最吸金的莫過於半導體與AI供應鏈。最新法人報告指出，受惠TPU與AWS需求極度強勁，決定將2027年底CoWoS產能預估由170kwpm上修至180kwpm，並高調點名台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）為2026下半年起必須持有的前四大半導體強股。

在利多助陣下，聯發科9日盤中率先亮燈漲停，飆上4,475元，帶動瑞昱（2379）、新唐（4919）等IC設計股群起衝鋒；記憶體族群也在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳釋出HBM供不應求的消息刺激下，由宜鼎（5289）、廣穎（4973）強勢鎖漲停，南亞科（2408）、力積電（6770）、鈺創（5351）、群聯（8299）、威剛（3260）、晶豪科（3006）、創見（2451）等皆強勢彈升。此外，處置出關的被動元件龍頭國巨*（2327）與PCB指標股南電（8046）、金像電（2368）也紛紛掀起漲停潮，電子多頭大軍氣勢如虹。

除了電流強勁，金融股也扮演強攻要角。12日即將迎來國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）等7大金控同日登場的「超級股東會」，上市金融指數9日率先大漲超過4%。國泰金飆漲9.47%、收104元，凱基金（2883）也大漲8.6%、收29.05元，富邦金漲7.76%、收125元，刷新歷史天價。今年各家董總對配息與未來營運的展望，將成為三大法人下一波布局的重要風向球。

台股 自營商 聯發科

延伸閱讀

三大法人倒貨1339億元！外資狂砍938億元、自營商補刀 台股下挫1568點

費半飆5.6%吹響反攻號角！台積電領軍台股彈升逾500點 重返44,000大關

外資賣超938億元 0050遭狂賣逾11萬張、凱基金也被賣10.8萬張

不靠台積電！聯發科、台達電領軍衝鋒 台股強彈逾千點

相關新聞

台股強彈1,201點外資還在跑！三大法人賣超778億 誰撐起這波大反攻？

美股費半指數強彈逾5%，點燃台股9日反攻烽火！由護國神山與IC設計龍頭領軍，主流電子族群與金融類股大噴發，大盤指數終場狂飆1,201.66點、收在44,704.44點，成交值1.15兆元；但，三大法人卻持續賣超778.57億元，累計4個交易日賣超達4,144億元，其中外資、自營商連4個交易日已分別賣超逾3,439億元及1,056億元。

台積電266萬股東...是第2名中鋼的兩倍！懶錢包點「手握5張就是前4%」：長期持有沒想像中多

台股近年多頭行情氣勢如虹，高居市值第一的護國神山台積電（2330）無疑是引領大盤上攻的權值之王。 理財型YouTuber懶錢包台灣集中保管結算所截止至5月29日的最新數據，針對台積電的股東結構進行深度剖析。 她指出，雖然台積電近年在 AI 熱潮推動下躍升為亞洲市值第一、全球前十的巨無霸企業，但高達266萬名的股東中，實際上高達八成以上的投資人仍處於起步階段，屬於「 手中張數不夠、幾百趴漲幅也難改變人生 」的零股小資族。

台股獲利持續躍增 法人看好IC設計、記憶體族群

AI需求持續熱絡，第1季台股財報優於預期，分析師將台股2026年企業獲利年增率上修至40%，2027年企業獲利年增率上修至25%，其中，AI供應鏈2026年獲利年增率上修至5成以上高達52%。可看出AI仍是唯一且最明確的主軸，中長線漲升行情延續，高盛證券近日上調台股評等至「加碼」，並調升目標指數至51,000點，台股挑戰5萬點不是夢，建議可利用短線大幅拉回布局高純度的「IC設計+記憶體」雙強組合的台股ETF，掌握長線大行情。

證交所 COMPUTEX 2026成果豐碩 資本市場助力獲上市企業肯定

2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）於6月5日圓滿落幕，臺灣證券交易所以「Beyond the Exchange, Behind the World's AI」為主題，再度參與此一全球科技盛會，成果豐碩。展會期間，證交所透過媒體簡報會、國際媒體專訪、Media Lounge等多元活動，向全球科技產業、國際媒體及投資人完整呈現台灣AI產業生態系與資本市場相互支撐、共同成長的發展成果，進一步提升台灣科技產業與資本市場的國際能見度。

台股大漲1200點 分析師：昨日重挫「一日行情」

美股費半指數回魂大漲5.61％，台股跟進，開高走高，大漲1201點，加權股價指數以4萬4704點作收，大漲2.76％，成交量1兆1519億元。分析師表示，昨天台股雖然重挫但卻是弱中透強，加上此次回檔與基本面無關，以今日走勢看來，昨天重挫應該只是一日行情。

台股收漲1,201點 聯發科領軍科技權值股、金融股助攻

台股9日收盤上漲1,201.66點，終場以44,704.44點作收，成交量1兆1,519.3億元；台積電（2330）收盤價2,305元，上漲10元，漲幅0.44%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。