證交所 COMPUTEX 2026成果豐碩 資本市場助力獲上市企業肯定

2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）於6月5日圓滿落幕，臺灣證券交易所以「Beyond the Exchange, Behind the World's AI」為主題，再度參與此一全球科技盛會，成果豐碩。展會期間，證交所透過媒體簡報會、國際媒體專訪、Media Lounge等多元活動，向全球科技產業、國際媒體及投資人完整呈現台灣AI產業生態系與資本市場相互支撐、共同成長的發展成果，進一步提升台灣科技產業與資本市場的國際能見度。

6月2日至5日展會期間，證交所於南港展覽館設置「TWSE Media Lounge」，透過資本市場發展歷程、市值成長軌跡及AI產業鏈視覺化展示，完整呈現台灣AI供應鏈布局與資本市場發展成果，吸引上百位國內外財經及科技媒體駐足交流，也讓海內外媒體更深入了解台灣科技產業實力與資本市場發展脈絡。

此外，證交所於6月4日舉辦兩場媒體簡報會，吸引數十家具影響力的國際媒體出席。活動邀集世芯電子（3661）、汎銓科技（6830）、南亞科技（2408）、欣興電子（3037）、奇鋐科技（3017）、台達電子（2308）及緯創資通（3231）等上市公司代表參與，從半導體、AI基礎建設到資料中心應用等面向，分享台灣企業在全球AI浪潮下的技術優勢與發展策略。與會企業一致肯定台灣資本市場對企業發展所提供的多元支持，包含協助公司治理精進、深化投資人關係經營，以及支應研發投入與資本支出需求，成為企業持續成長的重要助力；同時，資本市場亦有助企業推動ESG及永續發展，進一步提升國際競爭力與市場信任度。

證交所表示，隨著全球AI基礎建設需求持續擴大，進一步凸顯台灣科技產業生態系的戰略價值。未來，證交所將持續發揮資本市場關鍵平台功能，深化與國際投資人及企業的連結，串聯全球資本與臺灣創新能量，助力企業擴大國際布局、掌握科技成長契機，進一步鞏固台灣在全球AI產業鏈中的關鍵地位。

觀看簡報會完整內容

半導體場：

https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/106/21FC48B942FD-C5C6288F-6089-11F1-96F5/?categoryId=183

AI伺服器場：

https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/106/21FC48B942FD-2139E990-608B-11F1-96F5/?categoryId=183