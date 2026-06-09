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台股大漲1200點 分析師：昨日重挫「一日行情」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股止跌，大漲1201點。圖／本報資料照片
台股止跌，大漲1201點。圖／本報資料照片

美股費半指數回魂大漲5.61％，台股跟進，開高走高，大漲1201點，加權股價指數以4萬4704點作收，大漲2.76％，成交量1兆1519億元。分析師表示，昨天台股雖然重挫但卻是弱中透強，加上此次回檔與基本面無關，以今日走勢看來，昨天重挫應該只是一日行情。

近日受到美股回落影響，台股一度出現明顯修正，引發市場對後市走向的擔憂。不過，隨著美股快速反彈，台股也迅速回彈。

台新投顧副總黃文清表示，先前市場對於指數下跌反應較為敏感，部分投資人擔心行情可能轉弱，但從實際盤面觀察來看，並未出現大規模恐慌性賣壓。相反地，市場在低檔即有買盤進場承接，顯示資金面與投資信心依然穩定。

黃文清分析，這波修正並非由企業獲利下滑或產業前景惡化所引發，因此不宜將其解讀為趨勢反轉訊號，AI基礎建設與相關供應鏈需求持續成長，仍是支撐全球科技股與台股的重要動能。

上周美股重挫主要是因為就業數據太好，引發市場擔憂聯準會升息，但黃文清認為，近期市場對於升息風險反應過度，目前美國的通膨與經濟數據尚未顯示需要進一步收緊貨幣政策，且台股的漲勢主要是由AI基礎建設所驅動，此趨勢對資金壓力及美國利率變化具有較強的抵抗力。

黃文清表示，儘管台股此處止跌，但距離高點4萬6還有1800點距離，若台股繼續反彈，接近歷史高點仍有震盪機會。

台股 美股 黃文清

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