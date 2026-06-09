台股收漲1,201點 聯發科領軍科技權值股、金融股助攻

台股9日收盤上漲1,201.66點，終場以44,704.44點作收，成交量1兆1,519.3億元；台積電（2330）收盤價2,305元，上漲10元，漲幅0.44%。

台股今日開高走高，聯發科（2454）開盤後的走揚並在午盤後鎖住漲停板價4,475元，帶動權值股勁揚；金融股今日也在富邦金（2881）、國泰金（2882）漲勢帶動將大盤指數拉高向10日均線反壓挑戰。

今日成交金額大且走高為：聯發科、聯電（2303）、國巨*（2327）、南亞科（2408）、台達電（2308）、欣興（3037）、華通（2313）、南電（8046）及金像電（2368）；成交金額大且疲軟者則為：奇鋐（3017）、致茂（2360）、強茂（2481）、鴻勁（7769）、環宇-KY（4991）、精測（6510）、雷科（6207）及鈦昇（8027）。

第一金投顧表示，在大跌之後幾個交易日都容易出現反彈，但本周三（10日）還有美國 CPI 數據即將出爐，預期盤面仍將維持震盪觀望，快速 V 反機率不高，操作上，可先觀察 VIX 指數是否從高點回檔，以及殖利率是否未再攀高；不過，在整體景氣面目前未出現敗象，AI 投資熱度未減下，維持適度多單水位，降低槓桿操作，靜待整理過後的新一波行情。

群益投顧表示，目前觀察重點為費半指數與美國指標科技股表現，若持續若走弱，將對台股造成負面影響。台股指數技術面⻑多格局尚未破壞，但短線跌深反彈之際，不宜貿然進場，謹慎靈活操作。