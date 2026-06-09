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定期定額那斯達克指數三年 平均報酬逾20%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

理柏統計顯示，自那斯達克指數1971年2月問世到2026年5月，任意期間定期定額投資三年，平均報酬約20.9%，上漲機率超過八成。法人指出，定期定額投資且長期抱住科技股是個好方法，除了不需費時追蹤科技脈動外，還能坐享長線科技發展趨勢帶來的投資利基。

富蘭克林投顧表示，科技股波動度向來高於其他類股，卻也是最具創新的領域，讓投資人既為新科技著迷但又害怕受傷。不過，長期定期定額投資，往往能享有不錯的成果。

富蘭克林投顧指出，如果自那斯達克指數成立以來便持續投資且不賣出，年化報酬率可達10.8%。但若錯過漲幅最大的10個、20個交易日，年化報酬率將分別下滑至8.8%、7.3%。另外，長期定期定額的績效也相當可觀。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯（Jonathan Curtis）表示，隨客戶加速建置與部署AI模型，雲端服務供應商的需求非常強勁，支持整個AI生態系的成長。值得留意的是，由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流，財務槓桿仍處於相當可控的水準，因此推斷當前的AI投資趨勢仍可持續。

路博邁NB次世代通訊基金經理人溫演道指出，AI跨越「概念驗證」階段，正式進入創造實質經濟價值的落地期。算力需求的成長邏輯因此更加紮實、更具持續性，相關硬體供應鏈的根本支撐既廣且深。

代理式AI的時代正式到來，溫演道指出，代理式AI與生成式AI的運算邏輯截然不同。一個AI代理接收任務後，必須拆解問題、查詢資料庫、協調多個系統並整合結果，整個過程高達90%的時間消耗於協調與推論。

溫演道說明，這一架構上的根本差異對投資人意義重大，因為一場規模更龐大的硬體升級超級周期也隨之啟動。路博邁NB次世代通訊基金聚焦AI基礎設施供應鏈中真正的瓶頸環節，從高頻寬記憶體（HBM）、高速網路、先進載板，到電源散熱等，布局定價能力強、需求能見度高的隱形冠軍。

那斯達克 富蘭克林 科技股

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