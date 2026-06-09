台股跌假的？法人：高乖離才是核心原因 加速修正才是最佳解

美股四大指數8日漲多跌少，以費半指數上漲5.6%最高。帶動台股9日上演反彈行情、開高走高，盤中最高上漲1,212點至44,715點。台積電盤中最高上漲20元至2,315元。

永豐期貨指出，5月開始的盤後就已經一直圍繞在「高乖離」這個核心邏輯，而這次的大幅修正，本質上也確實比較像是高乖離後的技術性修正，而不是市場突然出現什麼真正未知的新利空。利率政策就是最明顯的例子，年底可能升息、甚至高利率維持更久，市場早就知道了，殖利率上升也不是這一兩天才發生的事情，如果真的要因為利率殺估值，理論上早就該修正，不會等到現在才突然一起反應。IPO抽資金也是一樣，原本很容易變成壓垮短線情緒的最後一根稻草，但這比較像催化劑，不是根本原因。

永豐期貨表示，至於資本支出的問題，市場吵非常久了，從去年開始就一直有人質疑到底能不能把AI Capex真正轉換成獲利，但現在跟當初最大的差別是，Claude已經示範了AI營收模式，代表整個AI產業正在從「只會燒錢蓋算力」逐漸走向「如何把推理需求與企業需求轉成收入」，其他CSP不可能看不懂這件事，所以現在市場如果還在用去年那種「AI只會燒Capex沒有回報」的邏輯去看待產業，其實已經有點落後。跌完再去用上述原因硬湊解釋很牽強，這些所謂的利空很早就存在了，也因為如此，這波下跌還是比較傾向定義成高乖離修正。

永豐期貨指出，只是原本上周五盤後提到「修正到季乖離的機率偏低」，現在真的要重新調整看法，因為這次市場殺盤的速度與幅度比預期更激烈。可惜昨日成交量並未超過天量，若是能更快速修正到季線反而對後市有利，否則像3月一樣慢慢震盪到季線，還需要承受這種大波動一段時間。