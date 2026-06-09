爬也要爬回千金股！富邦媒連拉6根漲停 LINEPAY、騰雲跟著亮燈

美股費半指數強彈逾5%，帶動台股9日展開強勢反攻，在聯發科（2454）、台積電（2330）、台達電（2308）等電子權值股領軍下，大盤盤中一度勁揚逾1,200點，收復前一交易日超過7成跌幅。類指方面，上市數位雲端類股大漲逾7.5%，高居類股漲幅王，富邦媒（8454）、LINEPAY（7722）同步亮燈漲停，上櫃的騰雲（6870）也強攻漲停重返300元關卡，吸引多頭目光。

族群人氣指標首推富邦媒。董事長蔡明忠5月底於股東會喊出「爬也要爬回千金股」後，市場買盤快速點火，富邦媒股價自191元起漲，近期連拉6根漲停，短短9個交易日飆升至426.5元，累計漲幅超過123%。儘管目前仍處於處置交易期間，但投信已連續5日買超，加上富邦金（2881）股價強勢攻高形成集團效應，持續吸引市場目光。

不過法人提醒，富邦媒近期漲勢主要來自高股息ETF 00919納入成分股所帶動的被動資金，以及借券賣出空單回補效應推升。隨著6月11日除息日逼近，短線籌碼變化可能加劇股價波動。

另一檔漲停焦點LINEPAY下周將除息。公司2025年稅後淨利5.07億元，年減21.6%，每股純益7.46元，董事會決議配發現金股利1.5元及股票股利0.5元，合計每股配發2元股利。除息交易日訂於6月15日，現金股利預計7月6日發放。

LINEPAY表示，2025年獲利下滑主要反映公司積極投入創新服務研發、電子支付系統開發、IDC建置及海內外市場拓展等策略投資。雖然短期墊高營運成本，但相關布局正逐步轉化為未來成長動能，為後續業績成長奠定基礎。

除了兩大指標股外，上櫃股中的騰雲盤中也放量攻上漲停，收復300元整數關卡。騰雲2025年營收8.04億元、年增20.3%，每股純益7.08元，同步改寫歷史新高，日前股東會通過每股配息3.25元、配股約2元，合計5.25元。

董事長梁基文表示，AI應用需求持續升溫、智慧場域建置加速，加上海外市場拓展效益逐步顯現，今年營運展望審慎樂觀。未來將深化AI平台服務與資安防護技術布局，並持續擴大東南亞及東北亞市場版圖。隨著AI、電子支付、雲端服務與智慧場域需求同步升溫，數位雲端族群也成為台股新一波資金聚焦方向。