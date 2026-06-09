外資點名調升目標價 國巨、大立光及金像電亮燈漲停

外資券商提出最新報告，調升國巨*（2327）、金像電（2368）及大立光（3008）目標價，這三檔標的9日股價亮燈漲停。

美系券商認為，國巨5月營收優於預期，漲價效應帶動下，產能利用率提高也是優於預期。美系券商觀察，從高階MLCC開始供給緊俏已經擴大至全面更廣泛性的缺貨。券商預期此結構性景氣循環會延續到明年。其他還有鉭電容及晶片電阻也是在上升循環。最新預估2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）為17.8/31.4/43.2元，以40xPE評價，同步升目標。

美系券商認為，金像電5月營收優於預期，顯示第2季還有上修空間。美系券商表示，持續擴產以追上需求，既有ASIC客戶第3季將顯著貢獻，市占率提升中，而第4季也有機會取得新的ASIC客戶。最新預估2026-2028年EPS為39.2/66/90元，以明年26xPE評價。同步升目標。

美系券商在Computex實地走訪後，發現大立光不僅在CPO沒有缺席，同時其PMLA解決方案（Photonic Module Lens Assembly ）還有可能在未來突破現存CPO用的micro lens and optical prism 解決方案。預期在後年取得10%市占率，相關營收占比有望達到二成。最新預估2026-2028年EPS為191.6/191.6/239元，以2027年、2028年的25xPE評價，同步升目標。