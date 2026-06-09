快訊

昨晚才通電話…新竹氣爆麵包店夫妻雙亡 老父母：再打已不通、可能那時就走了

雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區這裡查

NBA／在川普面前斷尼克13連勝 溫班亞瑪轟32分馬刺G3扳回一城

聽新聞
0:00 / 0:00

外資點名調升目標價 國巨、大立光及金像電亮燈漲停

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

外資券商提出最新報告，調升國巨*（2327）、金像電（2368）及大立光（3008）目標價，這三檔標的9日股價亮燈漲停。

美系券商認為，國巨5月營收優於預期，漲價效應帶動下，產能利用率提高也是優於預期。美系券商觀察，從高階MLCC開始供給緊俏已經擴大至全面更廣泛性的缺貨。券商預期此結構性景氣循環會延續到明年。其他還有鉭電容及晶片電阻也是在上升循環。最新預估2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）為17.8/31.4/43.2元，以40xPE評價，同步升目標。

美系券商認為，金像電5月營收優於預期，顯示第2季還有上修空間。美系券商表示，持續擴產以追上需求，既有ASIC客戶第3季將顯著貢獻，市占率提升中，而第4季也有機會取得新的ASIC客戶。最新預估2026-2028年EPS為39.2/66/90元，以明年26xPE評價。同步升目標。

美系券商在Computex實地走訪後，發現大立光不僅在CPO沒有缺席，同時其PMLA解決方案（Photonic Module Lens Assembly ）還有可能在未來突破現存CPO用的micro lens and optical prism 解決方案。預期在後年取得10%市占率，相關營收占比有望達到二成。最新預估2026-2028年EPS為191.6/191.6/239元，以2027年、2028年的25xPE評價，同步升目標。

國巨 金像電 大立光

延伸閱讀

台股暴殺…「川湖」千金股竟亮燈漲停 外資調高目標價

大立光股東會登場+外資喊買及調高目標價 股價飆漲停3,885元鎖死

AI伺服器需求炸裂！花旗點名PCB「三雄」迎缺貨漲價潮

國巨出關「績」情飆漲停！被動元件族群掛一排紅燈 興櫃小兵暴衝逾2成

相關新聞

台積電266萬股東...是第2名中鋼的兩倍！懶錢包點「手握5張就是前4%」：長期持有沒想像中多

台股近年多頭行情氣勢如虹，高居市值第一的護國神山台積電（2330）無疑是引領大盤上攻的權值之王。 理財型YouTuber懶錢包台灣集中保管結算所截止至5月29日的最新數據，針對台積電的股東結構進行深度剖析。 她指出，雖然台積電近年在 AI 熱潮推動下躍升為亞洲市值第一、全球前十的巨無霸企業，但高達266萬名的股東中，實際上高達八成以上的投資人仍處於起步階段，屬於「 手中張數不夠、幾百趴漲幅也難改變人生 」的零股小資族。

不靠台積電！聯發科、台達電領軍衝鋒 台股強彈逾千點

美股費城半導體指數周一強彈5.61%，台股9日開高走高，展現強彈氣勢，不過，權王台積電（2330）表現平淡，領軍衝鋒的主角換人做，改由權值二哥聯發科（2454）擔綱，一度衝達漲停4,475元，權值三哥台達電（2308）也大漲，加上金控股助陣，推升大盤指數盤中一度強彈逾千點。

金融股指數再噴發創新高 國泰金、富邦金成領頭羊

台股9日一掃昨日的下跌陰霾，金融類指數更是再度漲破歷史高點，截至上午10點半，盤中來到2,991.3點，上漲143.82點，漲幅達5.05%，其中又以國泰金（2882）盤中最高上漲到103.5元，漲幅8.6%為最多，富邦金（2881）最高上漲到124元、漲幅7.8%，雙雙創下歷史新高，成為金融類股上漲的領頭羊，其他如凱基金（2883）、永豐金（2890）、台新新光金（2887）和聯邦銀（2838）漲幅也都有5%以上。

費半飆5.6%吹響反攻號角！台積電領軍台股彈升逾500點 重返44,000大關

美股費半指數昨夜強彈5.61%，帶動台指期盤後同步勁揚916點。台股9日開盤上漲184.84點、報43,687.62點，隨後在台積電（2330）領軍聯發科（2454）、台達電（2308）、大立光（3008）、川湖（2059）、台光電（2383）、欣興（3037）等電子要角連袂彈升下，大盤漲點快速放大至逾500點、重返44,000點關卡之上。友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）、交投火熱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。