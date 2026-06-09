台積電266萬股東...是第2名中鋼的兩倍！懶錢包點「手握5張就是前4%」：長期持有沒想像中多

台股近年多頭行情氣勢如虹，高居市值第一的護國神山台積電（2330）無疑是引領大盤上攻的權值之王。

理財型YouTuber懶錢包台灣集中保管結算所截止至5月29日的最新數據，針對台積電的股東結構進行深度剖析。

她指出，雖然台積電近年在 AI 熱潮推動下躍升為亞洲市值第一、全球前十的巨無霸企業，但高達266萬名的股東中，實際上高達八成以上的投資人仍處於起步階段，屬於「 手中張數不夠、幾百趴漲幅也難改變人生 」的零股小資族。

斷崖式領先各巨頭 股東結構呈現極端頭部集中

懶錢包列舉台股上市上櫃企業排行榜數據，形容台積電是以斷崖式的差距凌駕其他企業，台積電目前股東人數達266萬人，約為第二名中鋼的兩倍；其61兆元的驚人市值，即使從第二名的聯發科一路加到第十名的國巨，甚至加到第五十名的力積電都還追趕不上。

然而，如此龐大的股東結構中，人潮卻高度集中在頭部。

數據顯示，持有1股到999股（不足一張）的第一級距人數高達214萬9965人，佔總人數的80.82%；而持有一張至五張的區間則有42萬1963人（約15.8%）。

換言之，光是前兩個級距就高達257萬人，佔總股東人數的96%，意即投資人只要手握整張台積電，就已贏過八成五的股東；若手握五張，便是市場前4%的頂尖群體。

千張大咖人均身價348億 零股族平均僅持有119股

從總持股數的角度來看，台積電股本的利益分配呈現極度的M型化。

在台積電259億股的總股數中，持有一千張以上的頂峰大咖僅有1498人（包含法人與大型機構），卻死死鎖定了超過221億股，持股佔比高達85.42%，人均持有高達14787張。

若以5月29日收盤價2355元估算，這些大戶人均持股價值高達348億元，連台積電董事長魏哲家持有的4752張也望塵莫及。

反觀人數最龐大、不足一張的零股級距，兩百多萬人加總持股僅佔1%不到，平均每人僅持有119股，資產價值約27.9萬元，反映出絕大多數小資族在現實中仍是在努力積沙成塔。

長期持有信心不足 懶錢包建議搭配0050分散風險

懶錢包分析台積電過去十多年的股價與股東人數走勢，發現投資人的長線信心並不如想像中堅定。

台積電在2021年3月首度突破100萬股東，2022年底逼近150萬人，隨後在2023年出現賺一段就跑的跳車潮，直至2026年2月底才正式衝破200萬人大關，許多人因為波段操作、賣得太早而扼腕。

懶錢包表示，當庫存達到7張台積電（資產約1700萬元）時，對生活開銷低的人已算財富自由；若持有12張，市值更逼近2900萬元。但與其將財富單壓在單一各股，懶錢包更建議小資族透過市值型 ETF 如元大台灣50（0050）來分散風險。

懶錢包強調，買一檔個股跟分散到50檔是完全不同的投資策略。

以今年為例，台積電雖然表現亮眼，但0050的整體表現甚至更好一些，代表另外49檔成分股貢獻了更多的漲幅，且台積電在 ETF 內的權重也有所下降，這正是大盤型資產發揮分散風險與跨產業成長的最佳證明。

無論是追求單壓個股的超額報酬，還是擁抱 ETF 穩定複利，投資人唯有理解背後的選股邏輯，才能在財富自由的路上走得更從容與踏實。

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