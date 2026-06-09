費半飆5.6%吹響反攻號角！台積電領軍台股彈升逾500點 重返44,000大關
美股費半指數昨夜強彈5.61%，帶動台指期盤後同步勁揚916點。台股9日開盤上漲184.84點、報43,687.62點，隨後在台積電（2330）領軍聯發科（2454）、台達電（2308）、大立光（3008）、川湖（2059）、台光電（2383）、欣興（3037）等電子要角連袂彈升下，大盤漲點快速放大至逾500點、重返44,000點關卡之上。友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）、交投火熱。
美股上周五遭遇重挫後，昨夜止跌回穩，資金重新回流AI與半導體族群。隨著伊朗與以色列宣布停止相互攻擊，市場對中東局勢升溫的擔憂暫時降溫，加上投資人逢低布局科技股，美股四大指數漲多跌少，其中費半指數彈升5.61%，美光狂飆9.87%為最大亮點，輝達也上漲1.73%，台積電ADR漲2.80%，帶動台指期盤後同步勁揚916點。
盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高10元、報2,305元，台達電開2,265元、鴻海（2317）開270.5元、聯發科開4,180元、日月光投控（3711）開545元。
類股方面，光電、數位雲端、綠能環保、電子零組件、紡織、金融等漲幅居前，觀光餐旅、電器電纜等相對疲弱。
回顧台股8日表現，集中市場指數下跌1,568.16點、收43,502.78點，月線失而復得，成交值達1.13兆元；櫃買指數跌18.5點、跌幅4.29%，跌破月線，成交值2,251.1億元。三大法人於集中市場擴大賣超1,342.23億元，包括外資賣超938.52億元、自營商賣超491.47億元，投信則買超87.76億元。
法人指出，近期急跌主要反映高乖離修正，而非基本面轉弱。隨著AI投資回報疑慮逐步改善，台股中長期多頭架構仍在，惟短線波動恐持續放大，市場將聚焦AI供應鏈、先進封裝與PCB等強勢主流能否率先領軍反攻。接下來將聚焦周三公布的美國5月CPI，以評估能源價格上漲是否開始推升核心通膨，進一步影響聯準會後續政策方向。
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