美股反彈費半漲逾5% 投顧：台股有望跌深反彈

儘管台股昨天收盤寫史上第3大跌點，不過投顧認為，台指期夜盤勁揚916點，費城半導體指數漲逾5%，加上台積電ADR收高，上漲逾2%，有望帶動台股展開跌深反彈走勢。

投顧也指出，本週市場焦點包括蘋果公司（Apple）年度全球開發者大會（WWDC）揭幕，以及太空探索科技公司（SpaceX）將掛牌上市，牽動科技股資金流向；而AI長線趨勢未變，相關企業資本支出與需求仍持續成長。

另外，蘋果今天凌晨發表新版「Siri AI」，主打更自然的對話、跨App操作、螢幕內容理解（on-screenawareness）等功能，被視為蘋果補強生成式AI競爭力的重要一步。

美股8日表現，因投資人評估中東地區緊張局勢緩和的影響，並逢低買進，使晶片股反彈回升，帶動華爾街漲勢，美股主要指數大多收高，收復了上週部分跌幅。

其中，道瓊工業指數小跌80.77點或0.16%，收50786.01點；標準普爾500指數小升21.99點或0.30%，收7405.73點；那斯達克指數上揚220.23點或0.86%，收25929.66點；費城半導體指數大漲685.93點或5.61%，收12906.69點。

台股8日早盤重挫2694點，改寫盤中最大跌點紀錄，隨著權值股跌勢收斂，終場收在43502.78點，站回月線43116點，指數收跌1568.16點，為收盤第3大跌點。

外資賣超新台幣938.51億元，賣超金額為史上第7大，調節元大台灣50（0050）居冠，以及主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）等主動式ETF，也賣超台積電逾2萬張。