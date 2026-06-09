快訊

首位美國總統看NBA總決賽！川普尷尬被噓爆畫面曝 維安升級如機場

疑因大雨沖刷路基！高雄鳳山出現大型「200公分天坑」 路段封鎖警戒中

保健品過期多久還能吃？不同劑型和成份有落差 出現5變化必須秒丟

聽新聞
0:00 / 0:00

美股反彈費半漲逾5% 投顧：台股有望跌深反彈

中央社／ 台北9日電

儘管台股昨天收盤寫史上第3大跌點，不過投顧認為，台指期夜盤勁揚916點，費城半導體指數漲逾5%，加上台積電ADR收高，上漲逾2%，有望帶動台股展開跌深反彈走勢。

投顧也指出，本週市場焦點包括蘋果公司（Apple）年度全球開發者大會（WWDC）揭幕，以及太空探索科技公司（SpaceX）將掛牌上市，牽動科技股資金流向；而AI長線趨勢未變，相關企業資本支出與需求仍持續成長。

另外，蘋果今天凌晨發表新版「Siri AI」，主打更自然的對話、跨App操作、螢幕內容理解（on-screenawareness）等功能，被視為蘋果補強生成式AI競爭力的重要一步。

美股8日表現，因投資人評估中東地區緊張局勢緩和的影響，並逢低買進，使晶片股反彈回升，帶動華爾街漲勢，美股主要指數大多收高，收復了上週部分跌幅。

其中，道瓊工業指數小跌80.77點或0.16%，收50786.01點；標準普爾500指數小升21.99點或0.30%，收7405.73點；那斯達克指數上揚220.23點或0.86%，收25929.66點；費城半導體指數大漲685.93點或5.61%，收12906.69點。

台股8日早盤重挫2694點，改寫盤中最大跌點紀錄，隨著權值股跌勢收斂，終場收在43502.78點，站回月線43116點，指數收跌1568.16點，為收盤第3大跌點。

外資賣超新台幣938.51億元，賣超金額為史上第7大，調節元大台灣50（0050）居冠，以及主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）等主動式ETF，也賣超台積電逾2萬張。

美股 台股 SpaceX

延伸閱讀

投資人逢低買進晶片股反彈回升 美國股市多收漲

台股收跌1568點「史上第3大」 權值股耐震跌勢收歛

外資賣超第7大、台積電寫2紀錄…AI盛宴未完？台股黑色星期一6大重點

美股暴跌台股恐重挫 投顧：雖過熱但非泡沫

相關新聞

台積電266萬股東...是第2名中鋼的兩倍！懶錢包點「手握5張就是前4%」：長期持有沒想像中多

台股近年多頭行情氣勢如虹，高居市值第一的護國神山台積電（2330）無疑是引領大盤上攻的權值之王。 理財型YouTuber懶錢包台灣集中保管結算所截止至5月29日的最新數據，針對台積電的股東結構進行深度剖析。 她指出，雖然台積電近年在 AI 熱潮推動下躍升為亞洲市值第一、全球前十的巨無霸企業，但高達266萬名的股東中，實際上高達八成以上的投資人仍處於起步階段，屬於「 手中張數不夠、幾百趴漲幅也難改變人生 」的零股小資族。

費半飆5.6%吹響反攻號角！台積電領軍台股彈升逾500點 重返44,000大關

美股費半指數昨夜強彈5.61%，帶動台指期盤後同步勁揚916點。台股9日開盤上漲184.84點、報43,687.62點，隨後在台積電（2330）領軍聯發科（2454）、台達電（2308）、大立光（3008）、川湖（2059）、台光電（2383）、欣興（3037）等電子要角連袂彈升下，大盤漲點快速放大至逾500點、重返44,000點關卡之上。友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）、交投火熱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。