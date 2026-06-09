南韓總統李在明拿台股擋箭 替自家股市評價抱屈

南韓總統李在明昨（8）日舉行就職周年記者會，談到南韓股市KOSPI在8,000點上下波動時，以台股為例，主張韓股過去未獲市場合理評價，不能單純歸咎地緣政治風險，「很多人把原因歸咎於地緣政治不穩、戰爭風險，或外交、軍事與安全層面的不確定性。但要是真的這樣，就無法解釋台灣的情況」。

李在明表示，韓股過去低迷的主因並非地緣政治，而是市場長期存在的不正常現象，包括股價操縱、企業治理問題及投資人信心不足等；若能持續推動市場正常化，即使不計入半導體產業榮景，韓股仍有上漲空間。

受惠於AI熱潮，台、韓股市今年漲勢驚人，截至昨天，台股漲幅50.2%，南韓股市漲幅更高達70%，在全球主要股市名列前茅。台、韓股市市值也因此水漲船高，台股市值今年以來一路超車英國、法國、加拿大股市，成為全球第五大股市，南韓則排名第六。

對於李在明的說法，政大金融系教授殷乃平表示，台灣是全球AI關鍵製造基地，相關供應鏈廠商訂單能見度已看到兩年後，因此即使全球股市修正，台灣受到的衝擊相對較小。市場人士也說，相較於過去常提到的地緣政治風險，目前因為市場更重視AI訂單與獲利能見度，短線上地緣政治對股市評價的壓抑效果相對下降。

不過，市場人士強調，地緣風險仍然存在，尤其台灣仍處於美中角力與兩岸關係的核心位置，未來兩岸互動仍受執政團隊政策立場、國際局勢及區域安全變化影響，是否會出現新的變數，仍須持續觀察。

上周美國公布就業數據優於預期，引發市場憂慮美國聯準會年底即將升息，觸動上周五美股大跌，昨天亞股也全盤皆墨，在韓股領跌下，亞洲股市8日走低、寫3月以來盤中最大跌幅，印尼市場更陷入股匯債三殺。