台股33檔個股逆勢攻漲停

台股昨（8）日遭空方狙擊，盤面上漲個股鳳毛麟角，但仍有嘉聯益（6153）、和桐（1714）等33檔強勢攻上漲停，成為市場熱議焦點。法人研判，其中逾八成是百元以下個股，具籌碼輕、低基期等優勢，獲特定買盤鎖定拉抬應為主要關鍵。

法人分析，美國非農就業數據強勁，加上核心通膨黏性偏高，市場已將聯準會（Fed）今年內降息預期轉向定價年底可能升息，墊高美債殖利率與折現率，並壓抑本波漲多的科技股估值，台股人工智慧（AI）、半導體供應鏈均遭國際熱錢調節。

昨日盤面除電信、民生內需、生技、高殖利率等風險趨避概念股外，部分積極型投資人鎖定股價低位階、低基期，或法人、散戶介入不深的籌碼穩定標的，例如低檔剛起漲的百元以下中低價股，強勢拉抬以吸引後續買盤跟進。