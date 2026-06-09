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台股短線盯三指標二變數
台股受上周美股大跌影響，昨（8）日重挫，但法人分析，中長期多頭架構依然具備支撐力，台指期夜盤也展開反彈，但短線是否止穩，仍須觀察「三台股指標、二國際變數」。
三指標之一是台積電（2330）的月線防線。若台積電股價回檔6％，約落在2,220元左右，此低點將是多方防守的關鍵，而台積電月線位置支撐在2,293元，短線需優先觀察此區間的支撐力道。
其次是融資維持率。台股融資餘額昨日「減肥」156.3億元，仍達5,510億元，大盤融資維持率約191%，雖然在安全水位之上，但需密切觀察後市數據是否跌破140％，甚至逼近130％的追繳斷頭線，將決定市場是否會出現大規模的融資斷頭潮；至於大盤距離季線的乖離率縮減至約13％，仍高於均值的12%，顯示技術面仍有修正空間。
第三，盤面結構呈現漲多熱門股與低檔避險股的拉鋸。被動元件、ABF、PCB、光通訊及記憶體等主流科技族群，今年以來漲幅多在200％以上，在短線急殺後，可觀察是否有低檔接手買盤進場。
此外，國際間的總經數據為牽動全球資金風向的關鍵，當前有兩大變數。一是10日美國將公布5月消費者物價指數，是聯準會（Fed）召開決策會議前的最後一道通膨關卡；二是18日將舉行FOMC利率決策會議，全球市場正靜待新任聯準會主席華許的政策定調。
台新投顧總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國等指出，短線市場震盪劇烈，在盤勢波動加劇、融資尚未沉澱完畢前，投資人不宜盲目追高，建議分批布局，並靜待台積電月線支撐確立。
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