金管會：台股擔保維持率屬高檔

台股昨（8）日盤中一度狂瀉2,694點，金管會指出，台股跌幅居亞股之間，擔保維持率屬高檔，基本面依舊穩健，將持續關注國際情勢並適時採取穩定措施。國安基金相關官員表示，持續關注台股與國際政治與經濟情勢動向，審慎留意金融市場穩定性。

台股昨日開低，一度大跌近2,694點，終場跌勢收斂，以43,502點作收，下跌1,568點，跌幅3.4%，成交量約1.13兆元。不過，金管會指出，若與亞洲主要股市相比，台股跌幅仍屬中段水準。

根據金管會公布的資料，截至昨日下午1時30分，南韓股市下跌6.43%、日本跌4.2%，台股跌3.48%，上海、新加坡及香港跌幅則介於1%至2%之間。

市場關注是否引發融資斷頭壓力。金管會表示，截至上周五（5日），整戶信用交易擔保維持率仍達200.07%，維持在相對健康水位。市場認為，短期內暫不會出現大規模斷頭潮。

金管會強調，近期市場波動主要受到國際情勢影響，台股基本面並未出現明顯變化。以5月底數據來看，台股本益比約30.8倍，現金殖利率1.61%，若加計股票股利則為1.64%。

另外，金管會表示，企業獲利表現也維持成長動能。據統計，上市櫃公司今年前四月累計營收約19.4兆元，年增31%，顯示企業基本面仍具支撐力道。