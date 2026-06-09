台股恐慌式暴跌 國家隊護駕…力抗外資賣壓

美國升息擔憂再起，亞股昨（8）日大跳水，台股在外資賣超938.5億元殺盤下，指數開低走低，盤面一片慘綠，一度重挫2,694點，幸賴國家隊神救援，買超255.6億元收斂跌點，終場仍大跌1,568點、收43,502點，守穩月線支撐。

不過，美股周一早盤走出上周五（5日）崩跌陰霾，在英特爾、應材、博通等科技指標股大漲回神推升下，費半指數勁揚逾4%，收復上周五近半數失土，多頭士氣大振，台指期夜盤一度大漲逾千點。

台股昨日早盤難逃上周五美股重挫、台指期夜盤閃崩陰影，市場窒息式恐慌急升，早盤賣壓傾巢而出，重挫指數寫下「三慘」，包括盤中台積電股價一度大跌135元、為史上最大跌元；加權股價指數盤中一度暴跌2,694點、為盤中最大跌點；台指期日盤盤中崩跌2,986點，史上最慘。

此外，集中市場終場大跌1,568點、市值大減5.13兆元、櫃買指數收盤跌點18.5點，均為史上第三；台指期日盤跌2,146點、電子類股指數跌104.13點、半導體類股指數跌55.87點，均為史上第二大。

昨日上市櫃上漲家數僅164家，占比8.8%；千金股成為重災區，除股王信驊（5274）、川湖（2059）、健策（3653）、精測（6510）、宜鼎（5289）、聯友金屬-創、勤誠（8210）、金像電（2368）、高力（8996）等逆勢收紅外，其餘均下跌收黑，以倍利科跌停最弱勢，千金股檔數由51檔減少至48檔。

三大法人共賣超台股1,342.2億元，史上第二大。其中，外資賣超938.5億元，連三賣、累計賣超2,521.6億元；投信買超87.7億元，連七買、累計買超377.1億元；自營商大賣491.4億元，連三賣、累計賣超989.4億元。八大公股行庫則逢低護持，買超255.6億元。